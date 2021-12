Como todo municipio de primera categoría en San Juan, Rivadavia tiene su Carta Orgánica que le da el marco legal de todas las acciones del ejecutivo y legislativo departamental. Por esto es que según lo marca, este mes se vence la gestión del Auditor Municipal y debe elegirse uno nuevo en el Concejo Deliberante con dos tercios de los votos de los ediles.

En este punto es dónde los próximos días habrá una escalada conflictiva dentro del recinto ya que los concejales de la oposición, que son parte del Frente de Todos, advirtieron que el nombre que impulsa el intendente Fabián Martín no será acompañado por ellos y por eso es que si no se desata este nudo el mismísimo Fabián Martín deba ordenar por decreto el nombre para ocupar este cargo fundamental para el organigrama distrital.

El escrito normativo de Rivadavia, que data de la gestión de Jorge Abelín, tiene un vacío al respecto ya que no determina que pasos se deben seguir en caso que no haya acuerdo con el nombre propuesto por el intendente. Y a la vez marca que la figura del Auditor Municipal es necesaria para que gobiernen los Jefes Comunales, por lo tanto le deja la puerta abierta a Martín de elegirlo directamente si no consigue los votos que le den la mayoría especial del cuerpo de trece ediles.

Si bien no está confirmado, por los tiempos que apremian es altamente probable que el miércoles se presente sobre tablas la elección del funcionario municipal con el pedido de renovación por cuatro años más de Gastón Petrignani. Pero la oposición quiere apoyar al actual director de Rentas de Rivadavia, Fernando Manrique por considerarlo más idóneo para el trabajo.

Incluso, el edil Leonardo Lorenzo, afirmó que “Manrique tiene mayor experiencia y antecedentes, por eso de la terna posible votaremos por el actual director de Rentas”. Incluso el hombre del FdT agregó que “Petrignani fue entrevistado por todo el cuerpo y varias preguntas no las contestó o las obvió. Puntualmente cuando le consultamos porque no auditaba el obrador, se quedó en silencio”.

La polémica ya comenzó y puede acrecentarse si desde el Ejecutivo municipal no buscan negociar acuerdos con los concejales de la oposición ya que podría exponer al intendente a determinar por decreto al nuevo Auditor Municipal debido al vacío que deja la Carta Orgánica.

DATO

El Auditor Municipal de Rivadavia tiene una gestión de cuatro que debe cumplirla a contramano del periodo del intendente. Es decir que es parte del organigrama los últimos dos años de la gestión de un intendente y los primeros dos del otro.