En Salud piensan que el caso de hepatitis no es de la considerada aguda

El 11 de mayo el ministerio de Salud de San Juan anunció que estaba en estudio un posible caso de hepatitis aguda en un niño de dos años, ahora la ministra de Salud, Alejandra Venerando, explicó el estado de situación de este tema.

En rueda de prensa, la funcionaria explicó que aún no llega el resultado de la muestra que fue enviada a analizar en el instituto Malbrán. La funcionaria explicó que este lugar centraliza los estudios para detectar diferentes enfermedades en diferentes partes del país.

La ministra explicó que "aún no hemos obtenido resultados desde el Malbrán", igualmente agregó que "si el centro no lo ha hecho hasta el momento, esperamos y suponemos que no fue positiva".

Es que la ministra explicó que en este instituto se trabaja de manera permanente ponderando las muestras y dando prioridad a las más urgentes, por eso desde Salud de la provincia creen que la muestra enviada desde San Juan debió dar resultado negativo y dentro de poco llegaría la confirmación por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el 20 de mayo se supo que el pequeño que presentaba el caso sospechoso de hepatitis aguda recibió el alta. También trascendió que el pequeño se recuperó de manera satisfactoria y no le quedaron secuelas.

El caso

El Ministerio de Salud, desde la División de Epidemiologia, a través del Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Rawson, notificó la aparición de un caso probable de hepatitis de origen desconocido en este pequeño de dos años. En la misma rueda de prensa también informaron que el niño cuenta con todas sus vacunas acordes para la edad.

Ese día, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, explicó que “los primeros resultados de los análisis que se abordaron desde el hospital, arrojaron un resultado negativo, descartando Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C” y agregó que esto les hizo pensar en la posible presencia de la variante considerada aguda.

Los signos de alarmas son síntomas que no pasan desapercibidos como piel de color amarilla, dolor abdominal intenso, síntomas gastrointestinales específicos, coloración anormal en los ojos, la piel, la orina o en la materia fecal. Puede o no presentar fiebre.

A nivel mundial, tenemos más de 300 infantes que han cursado esta hepatitis de origen desconocido, es por eso que se puso énfasis en el abordaje del equipo de salud ante un caso sospechoso”.

En el país

El 4 de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, un cuadro de hepatitis aguda grave de origen desconocido. El paciente era un niño de ocho años.

Además, las autoridades informaron que registraron ocho casos sospechosos que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones. En el caso del niño santafesino, el 10 de mayo último recibió un trasplante hepático y “evoluciona favorablemente”, según los médicos del Hospital de Niños.