En San Isidro suspendieron al entrenador Daniel Areguati por 50 meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro suspendió 50 meses al entrenador Daniel Areguati por un caso de doping del caballo Get It Right, quien entró segundo en la novena carrera del pasado 25 de septiembre.



El ejemplar en cuestión también fue suspendido por 14 meses, tras haber sido verificado el tratamiento no autorizado.



De esta manera el Hipódromo de San Isidro demuestra su mano dura para todos los casos de doping que se vienen registrando. Por su parte el cuidador Mariano Fornillo recibió una pena de 3 años tras el cuarto puesto de Willy Dubai en la décimocuarta competencia del pasado 14 de septiembre. A Willy Dubay le dieron un castigo de 12 meses sin correr.



Otro entrenador, Sergio Alfonso, recibió una sanción de 6 meses luego del segundo puesto en la quinta carrera del 11 de septiembre por parte de su pupilo Grant Poseidón, a quien le aplicaron 60 días de descanso obligado.



Otra suspensión de 3 años recibió el cuidador Alcídes Ortega por un caso de dóping del caballo Planet Louis, quien había ganado la primera carrera del día 8 de octubre.