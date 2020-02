En San Juan también se pidió justicia por Fernando Báez Sosa

Más de 300 sanjuaninos marcharon esta tarde en la Plaza 25 de Mayo para pedir justicia por Fernando Báez Sosa, asesinado hace un mes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

Con carteles escritos a mano que decían “Basta de violencia” y “Fueron diez cobardes contra uno”, familias enteras se movilizaron alrededor de la plaza principal de San Juan.

"No hay palabra para definir lo que hicieron con este chico y su familia. A mí se me parte el alma. Es momento que la Justicia pare a estos asesinos. No los voy a llamar rugbiers ni nada, son asesinos", dijo una de las manifestantes.

El pedido de que el caso no quede impune también se hizo extensivo a las de causas de violencia que están en etapa de investigación en la provincia y el país.

Mientras la gente caminaba, algunos ocuparon las escalinatas de la Catedral y elevaron una oración por Fernando.

En todo el país

Miles de personas marcharon en todo el país pidiendo justicia por Fernando, que fue asesinado en la madrugada del sábado 18 de enero en la salida de un boliche.

"Quiero que paguen por lo que hicieron", dijo Graciela, su mamá, en una manifestación masiva frente al Congreso.

De los 10 rugbiers imputados por el asesinato del joven de 19 años, 8 continúan detenidos en la localidad bonaerense de Dolores.

Fuentes: Diario Huarpe y Clarín

Fotos gentileza: San Juan al Día.