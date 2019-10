En septiembre no se colocaron obligaciones negociables en el mercado de capitales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mercado no registró en septiembre colocaciones de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales, algo que no sucedía desde 2010, según First Capital Group. Las emisiones del mes se canalizaron únicamente vía fideicomisos financieros: en el mes se colocaron nueve series, 70% de las emisiones con una duration inferior a cinco meses y el resto menor a 10 meses. La tasa de corte promedio para los bonos senior en pesos trepó a 110%, consignó el trabajo. En el mercado de capitales, no hubo emisiones de obligaciones negociables ni valores de corto plazo. En el acumulado total anual en el mercado de capitales se colocó el equivalente a US$ 2.650 millones, 53% por debajo del año anterior. El financiamiento en el mercado de capitales para las empresas no fue la excepción: medido en dólares, en septiembre totalizó US$ 24,5 millones. Los préstamos en pesos finalizaron en septiembre en $1,67 billones, lo que representa una evolución interanual de apenas 4,8%, mientras que los préstamos nominados en moneda extranjera disminuyeron 16% respecto al mismo período del año anterior en términos nominales. Dentro del segmento de los préstamos bancarios, los adelantos en cuenta corriente fueron los más utilizados por las empresas que crecieron 21,4% en términos interanuales, pagando tasas de 80% promedio TNA. En tanto los documentos a sola firma y los documentos descontados, se contrajeron nominalmente 4% y 20% interanual respectivamente. En el segmento de las familias, las principales líneas de financiamiento continuaron siendo las tarjetas de crédito, que crecieron 28% en términos interanuales. En tanto, los préstamos personales se derrumbaron 3,5% respecto al igual período del año anterior, pagando en ambos casos tasas nominales anuales en el orden del 80%.