¡En shock! La palabra de Xavi sobre la acusación a Dani Alves

Luego que Dani Alves fuera detenido por una acusación grave en su contra, Xavi Hernández habló del tema. El entrenador del FC Barcelona, excompañero del lateral derecho, no se guardó nada. Claramente la situación del brasileño lo sorprende, como al mundo entero. Y es que el jugador con más títulos en la historia del fútbol podría ser encarcelado, ya que lo denunciaron por supuesto abuso sexual.

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido por cómo es él y cómo ha sido con nosotros. No puedo decir nada más", fue lo que comentó Xavi Hernández al principio. Cabe resaltar que la causa de Dani Alves es llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 15 de la Ciudad Condal.

Publicidad

Tras darse a conocer la noticia, desde Pumas de México le rescindieron el contrato al brasileño. "El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia, en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en la historia de nuestro país", explicaron.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La defensa de Dani Alves

Más allá que el jugador confirmó su asistencia a la discoteca Sutton, este dejó en claro que estuvo "poco tiempo" y que "no ocurrió nada". Al respecto, Dani Alves informó: "Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño".

"Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", sentenció el futbolista, a través de un video que envió al programa Y ahora sonsoles.