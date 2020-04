En su cumpleaños 115, recordamos los sanjuaninos que jugaron en Boca

En medio de la pandemia, Boca está de fiesta. Sí, es un festejo distinto. El COVID-19 negó la clásica postal de los hinchas de Boca Juniors festejando en el Obelisco, en las diferentes plazas principales de las provincias argentinas o en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. Pero ni bien inició este 3 de abril, el Xeneize publicó en sus redes sociales un video de un minuto para festejar su cumpleaños número 115 con imágenes de los mejores momentos de la historia del club y los hinchas acompañaron a través de sus propias redes con fotos o videos de banderas, remeras, gorros y varios distintivos.

A lo largo de su historia, el club albergó a muchos jugadores que destacaron por su nivel futbolístico en el mundo. Entre ellos aparecen tres sanjuaninos: José "Pepe" Bravo fue el primero, lo siguió Alberto Naveda, mientras que actualmente Emmanuel Mas es parte del vigente campeón del fútbol argentino.

'Pepe' Bravo integró el equipo de Boca que en 1985 dirigió nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano. En total jugó 9 partidos, seis de titular, y no convirtió ningún gol. Su debut fue el 14 de julio de ese año, en la derrota del Xeneize por 2-0 ante Newells.

Por su parte, el "Beto" como lo conocen sus allegados, llegó a Boca proveniente de San Martín. Hizo su debut en la primera del conjunto de la Ribera el 1 de agosto de 1993. En total disputó 5 encuentros y convirtió un gol. Su víctima no fue otro que al Real Madrid en la final de la Copa Iberoamericana ganada por los de Menotti por 2 a 1. "En Boca viví cosas maravillosas. Jugué con Maradona, Caniggia, Márcico. Todos eran unos fenómenos. Con el que más tiempo compartí plantel fue el "Beto" que era un fenómeno siempre estaba un segundo adelante del resto. De todas maneras lo mejor de estar en Boca fue que me dejó varios amigos. Me formé como jugador, como persona. Es el club más grande de la Argentina. Es increíble la cantidad de gente, la repercusión. Cumplí el "sueño del pibe", la verdad que no era consciente de lo que estaba viviendo", comentó el exfutbolista.

Emmanuel Mas llegó a Boca el 4 de enero del 2018. Fue el primer refuerzo del Xeneize en el mercado de pases veraniego. Actualmente se mantiene en el club donde afrontó 58 partidos, marcó cuatro goles y brindó 5 asistencias. En su palmarés se encuentran tres títulos con Boca Juniors. La Superliga Argentina en dos ocasiones (2017-2018 y 2019-2020) y la Supercopa Argentina 2019.