En su día, Gobierno anunció que ex combatientes recibirán el 40% de antigüedad

Este viernes se conmemora el 39 aniversario de la Guerra de Malvinas, en este día autoridades del gobierno homenajearon a los caídos y veteranos en el monumento ubicado en Plaza España.

La Ministra de Gobierno, Fabiola Aubone extendió su agradecimiento a los presentes y anunció que se trabaja en un libro para recolectar los testimonios de los ex-combatientes para elaborar un relato en primera persona de lo que sucedió en las islas.

“Más allá de los testimonios, este libro servirá para contar la historia a nuestros hijos y nuestros nietos, de ustedes (ex combatientes) los verdaderos protagonistas de esta historia”, cerró.

El vicegobernador Roberto Gatoni pronunció algunas palabras en alusión a los veteranos. “Honramos a quienes combatieron en Malvinas, a los que quedaron y dieron sus vidas en las islas. A quienes regresaron a su continente y en el tránsito de su vida llevan el orgullo de haber combatido en Malvinas, pero también cargan con la mochila de las secuelas que dejó la guerra”

“Un agradecimiento a los familiares, tanto de caídos como de sobrevivientes, que acompañan en el día a día a aquellos hombres que defendieron a su patria”, agregó.

“Este no es un acto donde sólo ponemos una corona y cantamos el himno, es un acto de lucha. El conflicto bélico terminó, pero la lucha por la soberanía no descansará y no cesará hasta que las islas estén bajo la soberanía argentina”, exclamó.

Por último adelantó que ingresó a Cámara de Diputados el proyecto para reconocer el 40% de antigüedad a los ex combatientes.