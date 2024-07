¿En "The Sphere" de Las Vegas? El lugar donde podrían pelear Conor McGregor y Michael Chandler

El enfrentamiento entre Conor McGregor y Michael Chandler, que estaba programado para encabezar la cartelera de UFC 303 el pasado 29 de junio en The Sphere, Las Vegas, ha sido pospuesto. Esto, debido a una lesión sufrida por el irlandés. Este imprevisto ha obligado a Dana White, presidente de la UFC, a reorganizar sus planes y buscar una nueva fecha para el retorno de "The Notorious" al octágono.

Aunque aún no se ha confirmado una nueva fecha para el combate, Michael Chandler ha sugerido que podría realizarse el próximo 14 de septiembre, coincidiendo con el debut de la UFC en The Sphere en Las Vegas. Este evento ha sido denominado como UFC Night y está destinado a celebrar la Independencia de México, siendo uno de los catorce eventos de PPV programados para este 2024.

Sin embargo, Dana White confirmó que la fecha del 14 de septiembre está reservada para algunos de los talentos más destacados de la UFC, en lo que debería ser el evento UFC 306. Inicialmente, se esperaba que la cartelera incluyera algunas de las joyas para defender los títulos, con posibles enfrentamientos como Ilia Topuria contra Max Holloway o Sean O'Malley frente a Merab Dvalishvili.

¿Cuándo se verán las caras Conor McGregor y Michael Chandler?

Los rumores sobre la reprogramación del combate entre McGregor vs. Chandler se intensificaron este martes cuando una publicación en X (antes conocido como Twiter) afirmaba: "Chandler vs. McGregor se celebrará el 14 de septiembre", a lo que Michael respondió con un críptico "Loading..." (Cargando). Es necesario resaltar que "The Notorious" sufrió su lesión poco antes de una conferencia de prensa programada para el 3 de junio en Dublín, la cual fue cancelada abruptamente.

A través de sus redes sociales, McGregor explicó la situación: "La decisión de posponer la pelea no se tomó a la ligera, sino en consulta con mis médicos, UFC y mi equipo. Mis fanáticos y oponente se merecen lo mejor que pueda para esta pelea y lo haremos ¡Gracias por los mensajes de apoyo, estoy de buen humor y seguro de que volveré!". Este cambio ha obligado a la UFC a ajustar su calendario y buscar una nueva fecha para uno de los combates más esperados del año.