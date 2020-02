En UDAP la auditoría externa encontró potenciales irregularidades

De no mediar ningún contratiempo en algunas pocas semanas más estaría listo el balance 2018 en UDAP. Esto le permitirá a la auditoría externa, pedida por el actual secretario general del gremio docente Luis Lucero, cotejar números para determinar si hubo o no irregularidades financieras durante la gestión de Graciela López. Esto teniendo en cuenta la crítica situación en la que dejó la entidad en junio del año pasado.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Lucero, sin entrar en mayores detalles, expresó que “la auditoría externa está procesando ciertas particularidades y esto nos indicaría irregularidades que oportunamente se van a dar a conocer”. Al ser consultado sobre su papel en la anterior gestión, de la que fue secretario gremial de López, expresó que “yo estoy muy tranquilo sobre mi participación y función. Es más, si esto va a la Justicia me va a dejar muy tranquilo porque lógicamente ahí se podrá dar cumplimiento con el proceder de cada uno". Sin dudas que esto marca un quiebre entre quienes fueron las máximas cabezas de la entidad docentes en los últimos años.

Sobre el balance 2018, que López debería haber presentado en abril del 2019, Lucero comentó que “a fines de febrero o principios de marzo estaría listo. No tener el balance es una gran preocupación y lógicamente hay responsables”.

No haber presentado la documentación en tiempo y forma le originó una perdida millonaria a la institución. Como ejemplo podría mencionarse el problema con la ANSES y el congelamiento en el descuento de las diferentes prestaciones a los jubilados docentes. Por esto hoy un afiliado pasivo paga por el coseguro médico $900, $790 menos que un activo. Si este monto lo multiplicamos por 4.000, la cantidad de jubilados que tiene UDAP, y al total por los 18 meses que lleva la situación, el monto que no cobró la entidad asciende a casi $57 millones. “Con el descuento que hoy le hacemos a los jubilados no nos alcanza ni para pagar un tratamiento de conducto”, dijo indignado Lucero. Además sentenció que “esto fue una negligencia y los responsables deben dar las explicaciones del caso”.