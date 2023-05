¿En UFC o boxeo? Tyson Fury y Jon Jones quieren pelear

En las últimas horas, los fanáticos se han ilusionado con un posible cruce entre Tyson Fury y Jon Jones. El histórico campeón de boxeo podría verse de frente contra el legendario peleador de UFC. De hecho, el propio presidente de la compañía de MMA, Dana White, habló de eso y aseguró que no tendría inconveniente alguno en hacerlo realidad. Con esas palabras de fondo, el pugilista británico dio su parecer.

"Jon Jones es el tipo más malo del planeta. No hay debate, no se puede negar. No hay debate. No me importa lo que diga nadie, todo el mundo puede tratar de hacerlo girar, muchas de estas cosas son clickbait, y ya sabes cómo soy. Si Tyson Fury realmente quiere pelear contra Jon Jones en el UFC, lo haré realidad. Esto es lo mío en este momento con Tyson Fury: 'Tyson, si hablas en serio, házmelo saber'. Tyson y yo tenemos una buena relación. Me gusta Tyson Fury", le dijo Dana White a BroBible.

A su vez, el Presidente de la compañía de MMA aseguró: "Vamos a averiguarlo. Escucha, podemos hablar todo lo que queramos. Tyson puede hablar, Jon Jones puede hablar, yo puedo hablar, todos podemos hablar. Vamos a hacerlo. Si Tyson habla en serio y quiere hacerlo, tengo a Floyd Mayweather para pelear. Le pagamos a Floyd y le conseguimos el número que quería".

¿Tyson Fury vs. Jon Jones?

"Si Tyson Fury habla en serio y quiere pelear contra Jon Jones en el UFC, comencemos a hablar", cerró el mandatario. Ante esas palabras, fue el propio boxeador británico quien salió al cruce para dejar su respuesta y definir justamente si ingresaría o no al octágono con Jon Jones. "Si quieren pelear conmigo, tienen que estar bajo las reglas del boxeo. No ruedo por el suelo, me levanto y golpeo", destacó.

Cabe recordar que Tyson Fury ha incursionado en el entrenamiento de MMA en el pasado, trabajando con el excontendiente de UFC Darren Till en 2019. Además, tiempo atrás también había resaltado que él y Francis Ngannou podrían encontrarse en la jaula con guantes de cuatro onzas, pero con las reglas del boxeo. En su pelea más reciente, el británico venció a Derek Chisora ​​por nocaut técnico en el décimo round, para así defender su título del CMB.