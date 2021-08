En un control de rutas, Gendarmería secuestró dos rifles, balas y tres cuchillos en una camioneta

Dos hombres tuvieron que dar explicaciones a Gendarmería Nacional en Ullúm luego de que personal de esa fuerza los entrevistara en su vehículo y hallara dos fusiles con municiones y tres cuchillos, aparentemente, para caza.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del pasado jueves. A esa hora, efectivos de Gendarmería realizaban un control prevención a la altura de Ruta Nacional 149 con intersección en Ruta Provincial 436 en el departamento Ullúm. Todo transcurría con aparente normalidad cuando un vehículo marca Renault Kangoo llegó hasta el encuentro de los gendarmes.

A bordo de este, viajaban Miguel Ángel Gutiérrez, de 44 años, y Carlos Darío Garrido, de 47 años. Quien conducía el rodado era Gutiérrez, mientras que Garrido lo hacía como acompañante en el asiento delantero. Al realizar la entrevista de rutina, los agentes de la fuerza nacional notaron unos bultos en el asiento trasero y se dispusieron a hacer la revisión del vehículo.

Allí, constataron que los hombres transportaban consigo un fusil calibre 7,62 milímetros con su número de serie no visible y el cual no poseía munición en recámara; un rifle marca BATAAN modelo Súper 54 con mira telescópica, número de serie no visible y calibre 22 milímetros .Al igual que el primero, no poseía municiones en recámara.

También, hallaron en el vehículo 29 municiones calibre 22 de punta hueva y nueve municiones con punta de plomo, diez municiones calibre 7,62 milímetros, tres cuchillos, un hacha y dos radios tipo Handy marca Baofeng.

Con todas las evidencias de una aparente salida de cacería, personal de Gendarmería solicitó la documentación de las armas, las cuales ambos hombre no pudieron acreditar. Por esta razón, quedaron demorados bajo los cargos de tenencia de arma de Fuego de uso civil sin la debida autorización. Ahora, deberán aguardar la pena a cumplir por parte del Sistema Especial de Flagrancia.