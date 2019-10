En un nuevo spot, Carrió de definió "líder espiritual de la tercera edad" y llamó a votar por Macri

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió se definió hoy como "líder espiritual de la tercera edad" y en esa condición llamó a ese sector social a votar por el presidente Mauricio Macri en las elecciones del domingo próximo.



Al mismo tiempo, destacó que "esta es la primera vez desde (el presidente radical) Marcelo T. de Alvear" que un jefe de Estado "no PJ" concluye su mandato.



Tras definirse en un nuevo spot de campaña como "líder espiritual de la tercera edad", Carrió rememoró: "Tengo 63, hemos vivido mucho la Argentina, su historia; tenemos mucha memoria".



"Esta es la primera vez desde Marcelo T. de Alvear que un presidente no PJ termina su mandato", dijo la legisladora, y destacó además la presencia de un "peronista republicano en la vicepresidencia", en alusión al senador Miguel Pichetto, compañero de fórmula de Macri.



"La cultura de la república e igualdad de oportunidades se hace camino al andar", sostuvo y prosiguió: "¿Es duro? Sí. Y si no fuera dura la vida, ¿sería linda?", preguntó.



En la convocatoria al voto para Juntos por el Cambio, Carrió expresó: "Hemos aprendido la dureza del fracaso y estoy hablando desde mí, también. Tenemos que hacer esta fuerza y este deber, hay que ir a votar ese día y decir 'Yo estuve ahí', aunque tenga 99 años".



"Estoy segura de que vamos a estar todos juntos los de la tercera edad votando ese día", apostó la dirigente sobre el final del aviso.