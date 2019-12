En víspera de su clausura, reconocen que hay negociaciones atascadas en la COP25

Las negociaciones entre los países que participan en la Cumbre del clima (COP25) en Madrid están atascadas a un día de la clausura, lo que generó protestas del movimiento Fridays for Future.



La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió hoy "tensiones" entre los países.



“Hay muchas partes que dicen que tenemos que ir más deprisa, tener más ambición y reforzar el papel de la ciencia, mientras que otros pretenden que nos quedemos en la letra chica del paso a paso", declaró la ministra, según informó ANSA.



A las diferencias en cuanto al ritmo de reducción de las emisiones más contaminantes se añade la discusión sobre cómo ayudar a los países que tienen una alta dependencia del petróleo a diversificar su economía.



Ribera agregó que "deberíamos estar reduciendo nuestras emisiones" contaminantes globales, aunque existen países que “quieren escudarse en lo que hasta ahora ha sido insuficiente”.



La ministra subrayó que "el tiempo útil del que disponemos para evitar un cambio climático catastrófico está acotado a los próximos diez años. Por eso deberíamos estar multiplicando nuestros esfuerzos en reducción de emisiones".



Aparte de los Estados Unidos, que anunció su retirada del Acuerdo de París, existen países de tamaño intermedio que están tomando “decisiones domésticas no siempre compatibles con el clima” e incluso algunos “están recuperando sus planes de inversión en carbón, lo que tira por tierra los esfuerzos del resto”, afirmó.



Tampoco existe consenso sobre los mecanismos internacionales para ayudar a los países más vulnerables frente al cambio climático y que no pueden afrontarlo solos, como muchas islas caribeñas.



Las diferencias entre los países podrían hacer que la cumbre, que concluye mañana, se alargase hasta la madrugada del sábado, constató ANSA.



Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, defendió hoy en la COP25 que pasar "de la economía gris a la verde" podría generar 65 millones de nuevos empleos en el mundo y al mismo tiempo hacer frente a la crisis climática.



En tanto Fridays for Future convocó para mañana, horas antes de la clausura de la cumbre, una movilización a las puertas del recinto ferial donde esta tiene lugar para protestar por lo que consideran “resultados insuficientes”.



En un comunicado, el movimiento señaló que "en lugar de enfrentarse al problema y trabajar en verdaderas soluciones, sólo han pospuesto los debates importantes y la tendencia parece ser que se alejan cada vez más de los compromisos adoptados en la Conferencia de París".