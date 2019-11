Enacom destina más de $297 millones a empresas de Jujuy y Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) destinó $297.064.982 a las empresas provinciales proveedoras de internet de Jujuy y Corrientes, "con el fin de conectar a un total de 33 localidades", según difundió hoy el organismo.



Se trata de las empresas Jujuy Digital y Corrientes Telecomunicaciones, ambas sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria.



Por el concurso de Aportes No reembolsables, Jujuy Digital recibirá $194.719.227 en concepto de Aportes No Reembolsables, para llevar internet a 24 localidades de la provincia conducida por Gerardo Morales (Cambiemos).



En tanto, para Corrientes Telecomunicaciones irán $102.345.755 también como Aportes No reembolsables, para conectar nueve localidades de la provincia gobernada por Gustavo Valdés, también de la alianza Cambiemos.



Ambos gobernadores asistieron a la firma de los convenios suscriptos por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y la titular de Enacom, Silvana Giudici.



"Los Aportes No Reembolsables (ANR) forman parte del Programa Conectividad, que se financia a través de los Fondos del Servicio Universal, y tienen como finalidad el financiamiento de hasta el 80% de los proyectos orientados a la universalización y mejora de infraestructura de las redes para la prestación del servicio fijo de acceso a internet de banda ancha en áreas con necesidades insatisfechas en localidades de hasta 10.000 habitantes", indicó el Enacom.