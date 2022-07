¿Enamorado? Lo que dijo Guardiola de los primeros días de Julián Álvarez en Manchester City

Luego de la llegada de Julián Álvarez al Manchester City, las expectativas están por las nubes para los fanáticos ingleses. El exdelantero del River Plate fue trasferido al club de la Premier League y, aparentemente, compartiría delantera con Erling Haaland, el centroatacante noruego que causa terror en sus rivales. Siendo de esa manera, Pep Guardiola se ha mostrado emocionado por lo que ambos puedan entregarle al equipo.

Entendiendo que Julián Álvarez tiene en 122 partidos, 54 goles y 31 asistencias en el conjunto de Nuñéz, es imposible que el DT español no se haga ilusiones con la incorporación del exdelantero “Millonario”. Eso, sumado a que Erling Haaland acumula entre todos sus clubes 135 tantos y 30 pase-gol en 182 encuentros, la dupla enloquece no sólo a los fanáticos del último campeón de la Premier League, sino también al cuerpo técnico.

Y es justamente por eso que, durante la última conferencia de prensa, el exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich hizo foco en las incorporaciones de este mercado de pases. “Las primeras impresiones de Julián (Álvarez), Kalvin (Phillips), Erling (Haaland) y Stefan (Ortega) fueron muy buenas, parecen buenas personas. Tener buenas vibraciones en el vestuario es más importante que la táctica”, comenzó diciendo el DT.

Desde River ya extrañan a Julián Álvarez

“Julián es un muy buen delantero. La fuerza, tiene buenas cualidades. Pero al principio no puedes juzgarlo. Hay que darle tiempo. Es muy bueno por lo que hemos visto”, sentenció Pep Guardiola. Cabe resaltar que Marcelo Gallardo, antes de su partida a Inglaterra, llenó de elogios al joven atacante de la Selección Argentina: "Fue el último partido de Julián y se lo dije personalmente y con sus compañeros. Es motivo de orgullo enorme haberlo entrenado, compartir estos años de crecimiento y desarrollo futbolístico".

Para cerrar, el técnico de River manifestó: "Hoy parte a uno de los mejores equipos del mundo. Le agradecí porque hasta último momento no relajó, no escatimó un roce, un esfuerzo y eso tiene mucho valor. Es un motivo de orgullo que lo vi crecer y que me ha mostrado que se merece la oportunidad que tiene. Va a ser un jugador de elite y le deseo lo mejor porque es un gran chico y un gran profesional".