Encadenado, un sanjuanino aprovechó la apertura de sesiones para pedir trabajo: “Estoy enfermo”

Un sanjuanino copó la atención entre los presentes que se apostaron en inmediaciones de calles Las Heras y Libertador para presenciar la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Si bien todo pasaba por el anuncio oficial al mando del gobernador Sergio Uñac, este hombre de 64 años se encadenó en la puerta del Palacio Legislativo pidiendo trabajo.

Ante la sorpresa de los presentes, Domingo Miguel Huerto llegó hasta ese lugar. Lo hizo temprano y llevaba consigo dos carteles para peticionar a las autoridades. Un barbijo celeste en su rostro lo protegía del impacto sanitario de la pandemia de Covid-19.

“O me mata el virus, o el hambre”, había escrito en una de sus pizarras. Huerto explicó que los políticos le robaron la dignidad. Vive en el límite entre los departamentos del sur sanjuanino, es decir, entre Rawson y Pocito. Mencionó que estaba enfermo, aunque no precisó cuál era la patología que padecía.

El sanjuanino explicó que no tiene acceso a una jubilación ni tampoco a una pensión por vejez. Aseguró que fue hasta la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pero no lo atendieron de manera presencial, sino que le aconsejaron seguir los pasos de manera online. Sin embargo, en declaraciones radiales, señaló que no sabe meterse a las páginas webs.

Luego de que las autoridades ingresaran al recinto, el hombre fue entrevistado por personal del Ministerio de Desarrollo Humano. Sostienen que le ofrecieron ayuda por lo que terminó declinando el reclamo.