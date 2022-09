Encarnación Linares: la nueva reina de los adultos mayores

La celebración se llevó a cabo en el Cine Teatro Municipal, donde cientos de adultos mayores de diferentes centros de jubilados de la provincia llegaron para hacer "barra" por cada una de sus representantes. En un ambiente cargado de vitalidad y emoción, se eligieron a las nuevas soberanas de la tercera edad. Encarnación Linares es la nueva reina y Antonina Castillo, de 97 años, se llevó la corona de virreina.

"Siempre me llamó la atención el mundo de los concursos de este estilo. Cuando era joven nunca pude presentarme porque mi papá no nos dejaba. Éramos 6 mujeres y era muy celoso de nosotras. Hoy, después de tanto tiempo y apoyada por mi familia, se cumple un viejo sueño", dijo Encarnación Linares a DIARIO HUARPE.

Publicidad

La mujer de 71 años, que representa al Centro de Jubilados Remanso Dorado, explicó que fue gracias a sus compañeros que decidió presentarse. "Desde hace algunos años me insistían para que me presente como candidata, pero por mi trabajo no podía, no me daban los tiempos. Ahora estoy más tranquila y les dije que sí. Mis hijas también me insistieron cuando les conté, me apoyaron siempre. Voy a disfrutar del momento", contó Encarnación.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cuando llegó el momento del recuento de votos, y el nombre de la actual Reina de los Adultos Mayores se escuchó, fue un momento de pura emoción. "Para mí fue alegría pura, no me lo esperaba. Me emocioné mucho no solo por mi elección, sino también para Antonina, que me va a acompañar con sus 97 años como virreina. Admiré su actitud frente a la vida pese a su edad", dijo la soberana.

Peluquera durante muchos años, eligió cambiar de rubro por circunstancias de la vida, y dedicarse a lo comercial. Fue gracias a su antiguo trabajo, que no necesitó de ayuda a la hora de ponerse "mona", como se definió Encarnación, al momento de producirse para salir al escenario del Cine Teatro Municipal, al que llegó acompañada de toda su familia. "Mis 3 hijas, mis 7 nietos y mis 2 bisnietos, estuvieron abajo gritando y alentando todo el tiempo por mí. Mi nieto mayor fue mi caballero, el que me escoltó durante la presentación. Fue mi rey", contó entre risas, la abuela orgullosa.

El camino que le espera como nueva soberana de los adultos mayores a Encarnación Linares, aún no lo tiene muy claro, pero está dispuesta a colaborar con todo lo que sea necesario. "Aún no sé muy bien cuáles serán las actividades que voy a desarrollar, pero voy a escuchar a la reina saliente para que me de todos los consejos para ser la mejor. Ya nos mandamos solicitud de amistad en Facebook", concluyó la nueva reina.