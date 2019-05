Encontraron a la joven de 15 años desaparecida

La Policía de San Juan encontró sana y salva a la menor de 15 años que no regresó a su casa de Capital. La chica estaba en una casa de Chimbas. Los efectivos policiales trasladaron a la menor a la Comisaría 2da de donde fue retirada por sus padres.

La joven había salido este martes por la tarde a comprar a un negocio de Villa América, pero no regresó a su hogar. Eso ocurrió cerca de las 19. “No tuvimos ninguna pelea ni nada, por eso me llama la atención. Hoy fui a hablar con sus compañeras de la Escuela Normal Sarmiento para hablar con sus compañeras y no sabían nada. Lo mismo mis familiares, estamos todos buscándola”, dijo la madre de la joven en el momento de la búsqueda.

La Policía halló a la menor en inmediaciones de Avenida Benavidez y calle Colón costado norte. Un tío confirmó a DIARIO HUARPE que los padres fueron a buscarla a la comisaría de Concepción.

El Ministerio de Gobierno confirmó a través de la portada de Sí San Juan el hallazgo y donde también publicó la foto de la menor.