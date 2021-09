Encontró casi un millón de pesos y los devolvió: así fue la jornada laboral atípica de un chofer de colectivo

Una mañana atípica fue la que vivió este sábado Matías Molina de 33 años, quien es chofer de colectivo de la línea 28 de la Empresa Albardón. Es que una pasajera se olvidó una bolsa en la que había casi un millón de pesos que estaban destinados para la compra de un auto y Molina logró devolverle el paquete con el dinero.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Matías, que hace ochos años conduce un colectivo, contó que es la primera vez que le pasa esto y aseguró con orgullo que “lo que no es mío, yo no me lo quedo”.

“Llegué a la Terminal donde es el paradero que tenemos con el coche, empecé a limpiar el colectivo y encontré una bolsa de consorcio negra. La abrí y vi la cantidad de dinero que había, era mucho, un papel de compra-venta, un monedero color rosado y lo miré para ver si había una identificación. Pero no había nada, así que tomé la bolsa y la puse en el tablero del coche”, comentó sobre lo ocurrido.

Al ser consultado sobre qué pensó al ver esta suma de dinero, Molina dijo que “pensé muchas cosas, hay veces que la gente que necesita plata para una operación o internación, también se me cruzó que era plata de la ‘mala’, sin procedencia. Entonces, al no tener certeza, tomé la bolsa y la dejé a la vista de todos”.

Así fue que al salir del paradero, el chofer fue alcanzado por un remis donde venía la dueña del dinero. Según contó el hombre se trataba de una mujer de apellido Márquez, quien recuerda haber visto que subió en la plaza de Chimbas y que bajó en el centro capitalino.

“Cuando volvió a subir la dueña del dinero, justo conmigo venía una señora que es pasajera habitual de la línea y ella sirvió de testigo de lo que yo le hacía entrega, constatando de que no faltara plata. Me agradeció y se fue”, relató Matías.

Márquez le dijo a Molina que tenía $955.000 y llevaba ese dinero para comprarse un auto. “Espero que lo disfrute y que Dios la bendiga”, añadió el chofer.