Encuentro de Uñac y productores dejó un anuncio de nivel internacional y una reunión en agenda

La ofrenda floral y la bendición de las aguas es una ceremonia histórica y muy simbólica para los sanjuaninos. Se hace todos los años en la Semana del Agua, en el dique Ignacio de la Roza y es, para los creyentes, una forma de pedir una buena temporada hídrica. Este año, en plena crisis por falta de nevadas, se convirtió en el escenario de un encuentro entre Sergio Uñac y un grupo de productores que querían hablar con autoridades sobre los problemas y preocupaciones.

No estaba planeado, ya que se trató de un grupo diverso de viñateros que no responden todos a una misma organización. Sabían por la experiencia de años que en el acto suele estar el titular de Hidráulica y es justamente a Oscar Coria a quien esperaban. Cuando llegó Uñac la atención se trasladó al mandatario, quien pospuso su agenda y se quedó hablando con los productores.

El resultado fue que agendaron un nuevo encuentro formal y también el anuncio de que avanza un plan para traer profesionales y financiación del exterior para dar con soluciones novedosas. Se trata de un acuerdo al que llegaron la semana pasada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que podría enviar fondos y un grupo de técnicos asesores de Israel y Corea del Sur, dos países con fuerte desarrollo del cuidado hídrico. El objetivo es que se sumen a especialistas sanjuaninos para dar con alternativas y diseñar un plan, para el cual el banco podría enviar fondos.

El planteo que originalmente iban a hablar los autoconvocados con el titular de Hidráulica era la cantidad de días de corte del riego, pero con el Gobernador la agenda fue diferente. Saber qué va a pasar, qué medidas se pueden y se están tomando para garantizar el riego y sobre todo dejar en claro que el tema del agua le quita el sueño al sector fueron los tópicos. Fue un cara a cara en el que las intervenciones giraban entre propuestas generales y otras particulares. El pronóstico de 450hm3 de agua que traerá el río, menos de la mitad de los 1000hm3 de promedio histórico, eran el origen de la preocupación.

“Desde acá tenemos que proponer una salida en conjunto”, pidió Uñac mientras hablaba con los productores. En el momento el mandatario pidió “armar un programa conjunto” y fijó una fecha para una reunión formal el próximo viernes en la mañana con representantes de todos los sectores productivos tanto por dentro como por fuera de las asociaciones que siempre asisten. Es que en el grupo varios denunciaron no sentirse representados por algunas instituciones privadas. La Mesa Vitícola, que trabaja por fuera de la Federación de Viñateros, se encontraba en el lugar y fueron de los que solicitaron esto.

Entre autoridades y productores hubo acuerdo en la necesidad de plantear soluciones a largo y corto plazo. “Nosotros podemos trabajar en una ley”, ejemplificó un productor frente a una propuesta que surgió, “pero la planta ahora se nos seca”. Celeridad en el trabajo, disminuir la burocracia y mejorar las infraestructuras de riego de la provincia fueron los pedidos que más se repitieron.

Ante esto Uñac pidió que acerquen una serie de propuestas el próximo viernes. “Acá lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que cuidar el agua este año porque si derrochamos no vamos a tener para el próximo, pero si no regamos ahora no va a haber producción para el año que viene”, reflexionó el Gobernador.

Tras el encuentro en el dique Ignacio de la Roza, antes de que arrojaran la ofrenda floral, quedó zanjada la agenda. Habrá una reunión con Sergio Uñac y funcionarios provinciales a la que los productores llevarán sus necesidades y propuestas. A partir de ahí saldrán parte de los objetivos de trabajo con los técnicos israelíes y coreanos.

Después de esto Sergio Uñac habló en exclusiva con DIARIO HUARPE y aseguró que entiende la preocupación del sector y dijo que “es una situación que no podemos dejar de reconocer ni eludir, hay que afrontarla y proponer soluciones al respecto”. Al respecto de la propuesta del BID remarcó que la provincia tiene buenas experiencias trabajando con el organismo y que esperan un aporte importante. La reunión con los productores será “con representantes de los productores y muchos técnicos”, adelantó y dijo que buscarán “un justo equilibrio” entre los objetivos urgentes y los que se asoman a futuro, en medio de una crisis hídrica que afecta al país entero y que al parecer no terminará en el corto plazo.