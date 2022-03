Endometriosis San Juan: informar y contener mientras buscan que salga su ley

En el día mundial de la Endometriosis, Verónica Rodríguez Yanzón y Marcela Balmaceda, mujeres que llevan adelante la campaña en busca de la ley para la enfermedad visitaron “Yo te invito” para divulgar y concientizar sobre la enfermedad. El programa conducido por Ana Paula Zabala por la pantalla de Canal Cinco Telesol, que va de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas, sirvió para hablar sobre una enfermedad que es común, pero que se habla poco.

En esta desinformación, hablar del tema no sólo sirve para concientizar sino para dejar de normalizar hábitos ligados a la enfermedad. Es que bajo el lema “Si duele, no es normal” desde el colectivo llaman la atención de dolores que se dan durante el ciclo menstrual que son síntomas de la endometriosis, pero que se ignoran porque se toma como algo común atravesar el proceso con dolores físicos, retrasando así los diagnósticos que permiten mejorar la calidad de vida.

No sólo se habló de la enfermedad, es que desde “Endometriosis San Juan” expusieron dificultades que atraviesan en el sistema de salud. Desde trámites para conseguir la medicación, recetas para acceder a ellas y cómo impacta en su economía cuando el estado no les provee o no les alcanza la dosis. De ahí la necesidad de una ley, que en primer lugar informe al sistema de salud, que deje de ser tratada como rara y que permita acceder, sin trabas a los tratamientos.

Por último, el colectivo también sirve como una red de contención. El mensaje de “no estás sola” se emitió a las casas de los sanjuaninos. Es que atravesar la enfermedad no es fácil, más si se desconoce. En este sentido el colectivo brinda apoyo social y emocional, con actividades, charlas educativas y la presencia.

