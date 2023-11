Endrick, la joya de Brasil, elogió a Messi antes de enfrentar a la Selección Argentina

El próximo martes 21 de noviembre, el estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario de un emocionante Superclásico de América entre Brasil y Argentina, en el marco de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El equipo dirigido por Fernando Diniz afrontará un desafío importante con la ausencia de Vinicius Junior debido a una lesión, abriendo la posibilidad para la inclusión de la nueva joya, Endrick.

Endrick, el joven delantero de 17 años proveniente del Palmeiras, quien recientemente ingresó al ranking como el cuarto futbolista más joven en debutar con la selección brasileña al participar en el minuto 81 frente a Colombia, expresó su entusiasmo en una conferencia de prensa previa al enfrentamiento con los campeones del mundo. Además, no ocultó su admiración por Lionel Messi, a quien podría enfrentar en este destacado encuentro. A pesar de su respeto por el ganador del Balón de Oro, también mencionó tener otros ídolos que lo preceden en su preferencia.

Las palabras de Endrick

"Messi es fenomenal, es el mejor del mundo hoy y poder jugar contra él, verlo de cerca, será una experiencia maravillosa. Pelé sigue siendo único y creo que nadie va a llegar cerca de lo que él hizo. Doy gracias a Dios de que existió y que pude ver sus videos. Sólo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio, una persona que solo vi en los videojuegos", comenzó diciendo Endrick.

Luego, el atacante de Brasil aprovechó para reconocer: "Pero soy más fan de Cristiano Ronaldo y Guilherme (compañero) solía bromear conmigo diciendo que Messi era el mejor. Lo que me importa es que el equipo gane y, si me toca jugar, quiero ayudar. Fue un comienzo de año muy difícil, tenía 16 años y era un chico al que le gustaba ver cosas, ver a la gente hablando de mí".

"Sólo vi gente criticándome, sólo quería demostrar todo lo que valía. Esto me hizo sentir mal. Después de cumplir los 17 cambié de opinión. Simplemente estoy feliz con mi cabeza, ya no me importan las críticas, no me importa nada. Lo que más importa es mi felicidad y la de mi familia, y la de las personas reales que me llaman", sentenció el propio Endrick, analizando lo que viene.