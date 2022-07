¡Enloqueció! El polémico y viral video de Conor McGregor en una fiesta

La semana pasada, Conor McGregor decidió festejar su cumpleaños número 34 en la bella ciudad de Ibiza. Junto a familiares y amigos, durante el disfrute de un año más de vida, se produjo un incidente que no fue del agrado del peleador irlandés. En las últimas horas, se virilizó un video en donde se puede observar la reacción del excampeón de dos divisiones de UFC ante la insólita situación.

La grabación circula por distintas plataformas y los usuarios, una vez más, quedaron con la boca abierta luego de ver la reacción del legendario peleador británico. En el filme se puede observar cómo McGregor es golpeado con un sombrero. Ante eso, toma este objeto y lo pisa. Claro está que la actitud del conocido “The Notorious” fue poco entendida por los usuarios de las redes sociales y las personas que concurrían el lugar.

Cabe recordar que, en los últimos días, Jake Paul mencionó a Conor McGregor en las redes sociales y este no quedó en silenció. De forma rápida, le respondió. El conocido youtuber estadounidense sostuvo que un enfrentamiento con el excampeón irlandés podría ser uno de los momentos más vistos y esperado por los fanáticos en la historia del boxeo. "The Notorious" no dudó en contestar, descartando una posible guerra entre ellos.

No todos critican a Conor McGregor

El excampeón y miembro del Salón de la Fama de UFC, Michael Bisping, habló en su canal de YouTube y destacó que McGregor quedará en la historia como uno de los peleadores más intimidantes de todos los tiempos. Conor, quien cuenta con un récord de 22-6 en las Artes Marciales Mixtas, supo avasallar por varios años en la compañía, tras su incorporación en 2013. No está demás resaltar que logró 9 triunfos en sus primeras 10 contiendas.

"Y les guste creerlo o no, muchos de los oponentes que entraron en un octágono con Conor McGregor, ya se estaban cag*ndo en los pantalones. Cuando combinas toda esa charla, esa arrogancia, esa valentía, esa agresión y lo ves noqueando a la gente. Lo ves eligiendo el round, lo ves incluso eligiendo el minuto y el método en que lo va a hacer, ¡eso se mete en la cabeza de sus oponentes!", comentó Bisping.