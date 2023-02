¡Enorme! Así luce Conor McGregor antes de su regreso a UFC

La estrella de las Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor, ya firmó para su vuelta al octágono de UFC. El irlandés, que es leyenda y se convirtió en el deportista mejor pagado del mundo con 180 millones de dólares al año, va por más. En su cuenta de Instagram, muestra cómo sigue entrenando duro. Pasa horas en el gimnasio para buscar terminar con Michael Chandler, su próximo rival.

En uno de sus últimos entrenamientos se mostró con una estrella del karate, Stephen Thompson. Si bien su punto débil sobre el ring es el cuerpo a cuerpo en el suelo, espera que la contienda se mantenga de pie con el estadounidense. Sin dudas, el cruce entre McGregor y Chandler promete ser uno de los mejores del año, y quizás de todos los tiempos. Son dos de los mejores en la categoría y buscan demostrarlo.

En sus posteos, Conor McGregor luce bíceps fuertes, hombros marcados y pectorales gigantes. En los últimos días, "The Notorious" ha estado utilizando terapias alternativas para recuperar sus músculos: un tratamiento que se llama ventosaterapia y ayuda a disminuir el dolor producido por contracturas musculares y a reducir el edema de las piernas o brazos, por ejemplo.

Lo que viene para Conor McGregor

La filmación de TUF 31 está programada para los próximos días, por lo que resta muy poco tiempo para que la historia entre ellos inicie. El programa presentará un elenco de Peso Ligero y Gallo para cada uno, los que competirán por estar en los equipos comandados por McGregor y Chandler. "Estoy deseando que llegue. Estoy deseando que llegue. Me siento bien. Me siento enérgico", fue lo que le indicó Conor a Daily Mirror de Gran Bretaña.

"Me siento listo sabes, estoy lanzando mis patadas altas más rápido de lo que estoy lanzando mi jab. Así que estoy muy emocionado de volver", resolvió "The Notorious". Días antes, el propio Michael Chandler también habló con The MMA Hour y destacó: "Si miras los números, creo que 2 millones compras, no es solo una posibilidad, creo que es muy alcanzable y alcanzable".