Enrique Pinti sobre Mauricio Macri: “Hasta su padre dijo que era un inútil”

En una entrevista radial, el humorista Enrique Pinti analizó la actualidad política y se mostró muy crítico con la gestión del presidente Mauricio Macri.

"El mandato de Macri fue exactamente igual a como esperaba. Nunca me ilusioné", dijo.

"El argentino tiene la maldita costumbre de decir que el rico no va a robar. Y eso no tiene nada que ver. Hay pobres que no roban y ricos que hasta son capaces de robarle la limosna a un mendigo. Es un error manejar al país como una empresa. O como un club de fútbol", añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Mirtha: "Macri era un triunfador, y ahora se ha transformado en un fracasado”

También reconoció que: "Fundió las empresas del padre (por Franco Macri). El mismo padre le dijo que era un inútil y que no servía para un carajo. Así que muchas esperanzas no tenía. Ojo, no es nada personal con Macri, ni a favor ni en contra".

Además, señaló que el resultado en las PASO en favor de la fórmula encabezada por Alberto Fernández "fue impensado". "Un baldazo de agua fría para toda la sociedad. Fue un rotundo fracaso para el Gobierno. La gente hizo sentir su disconformidad", afirmó y dejó en claro que el resultado parece irreversible: "Pienso que la diferencia es imparable. Yo creo que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente de la Argentina".

"Alberto Fernández me gusta porque es moderado. Tengo una conexión con la gente así. Confío más en él porque es componedor y no le importa criticar a alguien que está en su partido", cerró Pinti.

Fuentes: Radio Mitre