Enrique Sacco habló de su romance con María Eugenia Vidal: “Me la mandó Débora”

Enrique Sacco (52) habló de cómo atravesó el momento exacto en que le comunicaron que algo se había “complicado” en el estudio que le acababan de realizar a Débora Pérez Volpin, su ex pareja, quien falleció luego de una endoscopia.

Todo ocurrió la mañana del martes 6 de febrero del 2018, cuando la periodista fue a atenderse al Sanatorio La Trinidad de Palermo por un fuerte dolor abdominal. Los médicos le hicieron una endoscopía, pero de ese procedimiento que debía ser de rutina- y ella salió sin vida.

“Débora estaba impecable. Habíamos estado el lunes (5 de febrero de 2018), tipo 19.30… Estaba impecable, a última hora de ese día también, a la mañana de ese día también”, comenzó recordando el periodista en diálogo con Intrusos (América) sobre cómo atravesó sus últimas horas junto a su ex pareja.

“Fui a trabajar y luego iría a la clínica a buscarla. Habíamos quedado así para ir a cenar después luego. Era un estudio de rutina. Ella se había internado para los estudios. Cuando iba en camino me llaman para decirme que la situación se había complicado. Cuando llegué nos comunicaron. Solo quien lo vive puede saber lo que son esos instantes entre que te avisan que se complicó y te dicen lo que pasa“.

“Iba manejando y temblaba, porque asocié esas palabras a las que me dijeron a los 16 años cuando falleció mi papá. No sé cómo hice cuando manejaba y cómo dejé el auto en la cochera de enfrente. Ahí me encontré con los chicos que se iban de viaje ese día y la iban a despedir. Ellos no se habían enterado. Me lo comunican a mí y en realidad nunca se los pude comunicar, fue un abrazo”, recordó visiblemente emocionado Sacco.

Su relación con María Eugenia Vidal

Luego de recordar a Débora Pérez Volpín, Enrique Sacco habló de su actual novia, María Eugenia Vidal (46), con quien sale desde el verano de 2019.

“Estaba en proceso de sanación, no pensaba enamorarme pero cuando fluye, fluye. Y se dio. No sé si era el tiempo, pero se dio. Y cuando ocurrió, los primeros en enterarse fueron Agustín y Luna (los hijos de Volpin). Soy como el papá del corazón y quería que se enteraran por mí. Hoy es un tema naturalizado”, explicó.

“Podría decirte que Débora me puso a María Eugenia en frente. Ese día no iba a ir al programa de Mirtha. Estaba almorzando con mi abogado y le había dicho a la producción que si el fallo salía iba a ir. Y así fue, por eso te digo que si no fuera por el caso quizá no la hubiera conocido”, enfatizó.

Y cerró: “Con María Eugenia sentí la posibilidad de volver a vivir. No pretendíamos ocultarnos pero yo quería que se enterara por mi boca, porque la familia de Débora también es mi familia. Tenemos el proyecto de construir una familia con sus tres hijos y mis hijos del corazón”.

Fuente: Revista Gente.