Ensaio fotográfico sobre trens é exposto na estação de Retiro

POR AGENCIA TÉLAM 07 de noviembre de 2019

A exposição fotográfica "Trens", que se inaugurará em 26 de novembro no Hall Central da estação de Retiro como parte do projeto "Trens:: Unindo Povos. Do Transiberiano até Retiro”, mostra através de imagens tomadas por Carlos Scannapieco as múltiplas experiências que pode brindar a construção férrea em seu impacto direto na cena política, econômica, social, tecnológica, cultural, estética e histórica de um povo.







As obras de Scannapieco representam com seus planos de cor superpostos a influência de trens, metrôs e bonde no complexo traçado urbano e suas constantes modificações nas condutas sociais e a estética da cidade.







Linhas, planos, cores e texturas mostram diferentes emoções e sensações em relação com a temática, de acordo com a ideia curatorial que é presentar um variado leque de abordagens plásticas para que o espectador possa, mediante a identificação, se reconhecer nas obras exibidas.







As obras selecionadas serão mostradas no Hall Central da estação de Retiro a partir da terça-feira 26 de novembro até 10 de dezembro. Além disso, acaba de ser lançado um concurso fotográfico sobre trens russos e argentinos, cuja convocatória permanecerá aberta até dia 15 de novembro.