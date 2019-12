Entidades empresarias mendocinas adoptan diferentes posiciones ante la ley minera local

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Económica de Mendoza (FEM) y sus entidades adheridas expresaron hoy su apoyo a la convocatoria al diálogo del gobernador Rodolfo Suárez, mientras que desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) se mostraron "intransigentes" a dar viabilidad a la nueva ley minera.



La FEM emitió un comunicado en el que expresó su "apoyo a la decisión del gobernador de la provincia Rodolfo Suárez de generar espacios de diálogo para que el pueblo de Mendoza pueda expresar sus opiniones".



"El cuidado del agua y el desarrollo económico deben ir de la mano. Estamos frente a un tema intergeneracional, por lo cual tenemos que tomarlo con gran responsabilidad. Entendemos que el diálogo contribuye a la paz social", sostuvieron.



Y, agregaron que "es por ello que también rechazamos cualquier expresión de violencia, agresiones y otras actitudes que no respeten la democracia".



Por su parte, la UCIM señaló en un comunicado que tomaba al "cuidado del agua como premisa no negociable" y planteó que "sorprendentemente en pocos días, la ley 7722 fue reemplazada por una que viola uno de sus principios fundamentales como es la utilización de sustancias químicas contaminantes como el cianuro".



"Esta nueva ley pro minera, la 9.209, fue enviada a la legislatura inmediatamente después de la asunción del nuevo gobernador y fue sancionada en un trámite exprés en un día", denunció la Unión.



Asimismo, remarcó que "los ciudadanos mendocinos sorprendidos comenzaron a movilizarse desde los distintas zonas de la provincia con una premisa cohesionadora: ¡Cuidar el agua!".



La UCIM, que apoya los motivos de las protestas ciudadanas y de organizaciones ambientalistas en contra de la nueva ley de minería, agregó que "es indispensable considerar que ninguna actividad empresaria puede alterar la vida de la comunidad, y mucho menos afectarla con la premisa fundamental e intransigente de no malgastar el agua y mucho menos contaminarla".



"Nuestros glaciares, cauces de agua y aguas subterráneas deben ser defendidas y cuidadas sin ningún tipo de excepción", sostuvieron.



Desde el sector vitivinícola, José Alberto Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), señaló en diálogo con Télam que "tenemos que ayudar a encontrar el camino, no podemos estar de un lado o de otro, no es blanco o negro, cuando hay muchas alternativas, donde además el futuro no es excluyente de una actividad o de otra".



El empresario bodeguero sostuvo que "hay regiones diferentes que pueden tener caminos diferentes, y creo que esto es muy importante".



"Desde la Unión Vitivinícola Argentina estamos muy de acuerdo con la convocatoria hecha por el gobernador a dialogar y a generar los consensos respecto de las reglas para la minería en Mendoza", dijo y señaló que "es importante el acuerdo político, también podemos participar del acuerdo los empresarios, pero dada la relevancia que el tema tiene es muy importante lograr el consenso social, así es que estamos dispuestos a dialogar".