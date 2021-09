Entraron a robarles herramientas, descubrieron a los ladrones y uno quedó libre: todavía nos las pueden recuperar

Sergio y Daniel son hermanos. Ambos viven en Media Agua y además de estar unidos por eso vínculo también se vieron involucrados una vez más en un robo que los tuvo a ambos como objetivo y, creen, por los mismos ladrones. Pero esa no es su mayor indignación: es que a pesar de que uno de los ladrones, según su relató, confesó el robo, quedó libre a las pocas horas.

¿La razón? Restan las pericias de los elementos robados y la presencia de uno de los ladrones en el robo todavía no pudo ser probada. “Tardamos más en hacer los papeles de la denuncia que el tiempo que los ladrones estuvieron presos”, dice indignado Sergio que este lunes fue a ver si habían novedades y no encontró ni al oficial que investiga el hecho dijo DIARIO HUARPE.

Los albañiles escondieron, sin éxito, las herramientas para que no se las roben. Foto: Gentileza

El hecho que los tiene ambos envueltos en la indignación ocurrió durante la madrugada del viernes. Cerca de las 00:00 y las 4:00, un sujeto, identificado posteriormente como “el salteño” ingresó y se llevó dos amoladoras, alambres, alargadores y demás herramientas de una casa y departamento que Sergio su hermano tienen en construcción en la villa de Media Agua, relató. El descubrimiento del robo lo hicieron los mismos albañiles la mañana del sábado que, precisamente, habían escondido las herramientas para que no se las roben.

“Cuando llegaron me avisaron y fuimos y vimos que se habían llevado todas las herramientas. Ahí nomás con ellos empezamos a hacer las averiguaciones para ver si alguien los había visto o sabía algo. Ahí, nos enteramos que alguien había comprado las herramientas”, comienza Sergio.

Así dieron con un comprador, que les confesó había comprado una de las herramientas a “el salteño”. El sujeto, del cual fuentes y Sergio no tienen mas precisiones, no es nuevo en el ambiente del delito según este.

Uno de los detenidos por el robo. Foto: Gentileza

“Lo fuimos a buscar y efectivamente, nos confesó que se había metido a robar y que había vendido las herramientas. Llamamos a la Policía y lo entregamos”, recordó. Con algunos de los elementos robados, restaba saber dónde estaba el resto. Así, descubrieron que el asalto a la construcción lo había hecho con un cómplice, llamado Jerónimo “el negro gorilón” Huayama, también conocido en la zona. También fueron a buscarlo donde vive según pudo saber y lo entregaron a la Policía. De esta manera, recuperaron algunas de las herramientas que los malvivientes habían vendido.

“Lo llevamos a la comisaría e hicimos la denuncia. Allí nos dijeron que iban a investigar y que teníamos que esperar a que nos devuelvan las cosas”, expresó Sergio. Pero las desgracias continuaron para ambos hermanos cuando la tarde de ese sábado también descubrieron que a su hermano Daniel le habían robado su motocicleta Maverick 150cc del fondo de su casa. Y volvieron a la calle a hacer averiguaciones. Allí les dijeron que otro sujeto, conocido también en esa zona por “ladrón” había sido el autor: el “chancho” Garay.

“Encontramos la moto desarmada detrás de unos montes y directamente la llevamos a su casa (la de Daniel). Lo que pudimos saber es que había sido él según nos contaron. No es la primera vez que nos roban y a mi hermano ese muchacho ya le había robado dos motosierras”, siguió contando Sergio. Este también fue, hace años, víctima del mismo ladrón según cree cuando le robaron su motocicleta enduro 150cc.

Pero antes siquiera hacer la denuncia, llegó la sorpresa y posterior indignación: es que descubrieron que apenas entrado a la comisaría, Jeronimo “el negro gorilón” Huayama quedó libre. Es que no se pudo determinar, en palabras de Sergio, su participación en el robo. Además, ahora deberá aguardar al resultado de las pericias en las herramientas para poder recuperarlas. Mientras espera, uno de los ladrones está, de momento, libre.

“La verdad es que no lo podemos creer y no entiendo. Este lunes fue a ver si podía recuperar las herramientas y el oficial a cargo de la investigación no estaba así que no me pudieron dar una respuesta. Al final, no sé qué esperar”, cerró con enojo. Comisaría 8º investiga el hecho.