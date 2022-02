Entre la emoción y los nervios por aprender, cómo es un día en la Escuela de Manejo gratuita

Son las 12.30 de un jueves y Eliana Pérez llega con su moto Corven blanca y reluciente a la Escuela de Manejo gratuita de Rawson que funciona en el Complejo La Superiora. Es su quinta clase y está expectante ya que es la última, al día siguiente tendrá el examen que le permitirá o no aprobar el curso y poder ir a Emicar a rendir y sacar el carnet.

La joven de 28 años se enteró de la oportunidad de aprender a conducir sin costo apenas lanzaron la iniciativa, a fines de julio del 2021. Días antes se había comprado una moto para movilizarse hacia la escuela en la que trabaja como docente, pero no se había puesto firme con las prácticas.

“Me anoté apenas salieron las inscripciones. Como no me llamaban, empecé a practicar con la moto en las calles de mi barrio. Me había propuesto sacar el carnet en febrero y a comienzos del mes justo me llamaron para que viniera a las clases”, contó a DIARIO HUARPE.