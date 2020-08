Entre la puesta a punto física y la incertidumbre sobre volver a jugar, así entrenan en Bancaria

El Comité Covid de San Juan aprobó los protocolos de distintas disciplinas deportivas que retornaron a la actividad de entrenamientos el pasado lunes y, el hockey sobre patines, el deporte que más títulos del mundo le dio a la Argentina, era una de las que más se esperaba que regresara.

Uno de los clubes que regresó a los entrenamientos con todas las medidas de seguridad que marca el protocolo, es la Unión Deportiva Bancaria, el equipo que dirigirá el campeón olímpico Alfred Bridge. El profe Martín "Pichu" Riveros es el encargado de ir poniendo a tono a los deportistas, un plantel que suma experiencia y juventud, donde todos esperan el regreso a la competencia oficial. La competición no tiene fecha de regreso.

El profe Riveros habló con DIARIO HUARPE respecto de la metodología de trabajo con el grupo de jugadores. Primero contó sobre el cumplimiento del protocolo. "Cada jugador llega con su permiso correspondiente y está la responsable sanitaria en la puerta del club que controla todo", dijo y agregó que cada persona se higieniza las manos con alcohol en gel y un box dedicado, los cuales están enumerados del 1 a 10, además del cuerpo técnico y el preparador físico.

Respecto de la puesta a punto física, "Pichu" contó que "hacemos una hora de entrenamientos y luego paramos 15 minutos para la desinfección, posteriormente si hay que cambiar a algún jugador dentro de esos 15 minutos se cambia, de lo contrario continúa el mismo grupo. El entrenamiento en total dura hora y media", sostuvo.

"Ahora estamos en los primeros 15 días de adaptación, son todos trabajos aeróbicos y preventivos, para ir adaptando el cuerpo para una posible pretemporada en el caso que llegue a haber competencia. Y a medidas que pasen las semanas, iremos trabajando un poco más intenso. De todos modos la idea es tomarse el tiempo que sea necesario para el trabajo y no tener lesiones", continuó.

"Los jugadores estuvieron casi cinco meses sin entrenar y ahora les está costando un poco, algunos vinieron con algunos kilos demás, otros en su peso normal, pero la idea es que de a poco se vayan poniendo en forma hasta saber si se va a jugar o no, pero por ahora estamos trabajando a niveles muy bajos y preventivos", explicó el profe.

Mientras que uno de los referentes del plantel aurinegro como lo es el campeón mundial Carlos López también contó sus sensaciones y expectativas.

"Estoy feliz porque después de tanto tiempo volví a calzarme los patines, nunca había pasado que durante tanto tiempo no me los ponía", dijo López y destaco la vuelta a los entrenamientos. Aunque admitió que "es un poco raro porque no puede haber contacto, no pueden haber partidos, ni un uno contra uno. Solamente tenemos nuestro palo y nuestra bocha e intentamos hacer por un tiempo de 45 minutos, todo lo que nos pide Alfred -Bridge- y el "Pichu".

Respecto de la posibilidad de volver a tener actividad oficial, la incertidumbre invadió a López: "No se si este año volveremos a jugar, todo depende del coronavirus y que en Argentina se vaya calmando el tema de los contagios. Por suerte en San Juan estamos bien, por eso estamos entrenando, pero a la hora de la competición, espero estar equivocado, pero no creo que haya competencia oficial este año".

"Esto es un día a día y poco a poco, recuperarnos después de cinco meses sin entrenar va a ser un tanto difícil porque nunca estuvimos tanto tiempo parado, así que intentaremos dar el máximo para ver si se puede llegar a competir por algo este año, esa es la ilusión de todos los amantes del hockey y espero que esto pase pronto y podamos volver a jugar lo antes posible", cerró diciendo el campeón mundial.