Enzo Fernández, el desahogo de Argentina: “El grupo mereció la victoria”

Argentina se jugaba la clasificación a octavos ante México y la Selección no perdonó. Después de un primer tiempo para el olvido, llegó el gol de Lionel Messi a los 19’ del segundo tiempo y, después de un cambio de ritmo notable, el ex River Enzo Fernández metió un golazo desde el interior del área. El “pibe” de 21 años que juega en el Benfica declaró y dijo que aún no cae en la sensación de haber anotado su primer tanto en una Copa del Mundo. “El grupo mereció la victoria”, manifestó en diálogo con la Tv Pública.

La Selección Argentina empezó el Mundial con un traspié, tras perder ante Arabia 2 a 1. Con la obligación de ganar, el equipo de Scaloni jugó su primer tiempo a media máquina. Sin embargo, Messi rompió el cero y le siguió el tanto del “aire fresco” argentino, Enzo Fernández.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“México estaba cerrando bien las líneas. Pudimos encontrar el gol y abrimos el marcador”, dijo en diálogo con la Televisión Pública.

Además, en relación con su partido y sus buenos ingresos a la selección: “Tuve la oportunidad de venir a un mundial a representar a mi país, trato de dar lo mejor cuando me toca y alentar cuando no”, dijo.