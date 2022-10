Época de piletas: cuál me conviene poner

Con la llegada del verano, las altas temperaturas se hacen sentir, y con ello la necesidad de buscar refugio del abrasador sol sanjuanino. Una de las mejores opciones, al momento de refrescarnos, son las piletas. Pero antes de la instalación de una, es necesario tener en cuenta algunos puntos para que realmente sea una experiencia agradable y cumpla al 100% su función.

Espacio

Antes de tomar cualquier decisión, primero se debe evaluar la cantidad de espacio con la que disponemos, ya que no es lo mismo diseñar una pileta para un patio de 100 m² o uno de 1000 m². Si bien un mayor espacio significa una mayor libertad a la hora de diseñar, eso no significa que no exista la posibilidad de crear un buen diseño en un espacio más acotado. Es importante siempre buscar que las proporciones estén en armonía con el entorno, respetando un espacio para el desarrollo de la pileta y otro para el jardín.

Dimensiones

Teniendo ya en cuenta la condición del espacio debemos pasar a otros condicionantes que nos van a ayudar a decidir las proporciones que tendrá la pileta. Por ejemplo, tenemos que evaluar si será de uso familiar, si habrá niños, si será para relajación o para un uso más deportivo. Sabiendo esto podemos proceder a fijar las dimensiones que serán necesarias para cumplir su propósito, en cuanto a profundidad, largo y ancho. Es importante que en caso de tener niños o mascotas coloquemos un vallado de seguridad y que el suelo sea antideslizante.

Diseño

Una vez que encontremos todos nuestros condicionantes podemos comenzar a decidir qué diseño nos gustaría que lleve nuestra pileta. Podemos utilizar formas curvas las cuales acompañan a las formas de la naturaleza, por lo cual se recomiendan en caso de que busquemos un diseño más orgánico, sino si la estética de nuestra casa ya está marcada por lo simple y recto podemos buscar formas más rectangulares. En cuanto al color podemos utilizar más variantes además del típico celeste, pudiendo ser tonalidades beige o grises, siempre buscando que sean claros, ya que los colores oscuros calentarían el agua rápidamente y es lo que menos queremos que suceda si estamos buscando refrescarnos. Un extra en cuanto a este tema es la iluminación, podemos incorporar luces led para lograr una buena estética para cuando caiga la noche.

Materialidad

En cuanto a la materialidad de las piscinas, podemos elegir entre prefabricadas o construidas en el sitio. En cuanto al primer tipo existen 2 tipos, las piletas de fibra de vidrio, las cuales están formadas por un monobloque, o las de paneles que pueden ser de acero u hormigón, las cuales son muy económicas y fáciles de instalar. La ventaja de estas es que poseen una calidad asegurada por la construcción en fábrica. Por otro lado, las piscinas de obra pueden ser de hormigón o bloques de hormigón, y su calidad dependerá del desarrollo de la obra, el clima y la profesionalidad del obrero. En cuanto a las escaleras podemos colocar de acero o plástico o pueden ser de fibra u hormigón, las cuales tienen una amplia gama de diseños. Actualmente, las piletas “infinitas” están en tendencia las cuales generan una sensación visual de que no tienen un borde el cual es de acrílico de alta resistencia.

Clima

El clima es un factor condicionante a la hora de colocar una pileta. Debemos tener en cuenta a qué elementos estará expuesta para que sea protegida de la manera correcta. Si nos encontramos en un lugar de temperaturas muy bajas es muy probable que optemos por realizar una de tipo climatizada preferentemente en el interior, por lo cual no estará muy expuesta y no nos preocuparemos tanto por la suciedad. Por otro lado, en lugares más calurosos siempre estarán en el exterior, por lo tanto, hay una alta posibilidad de que se ensucie por los vientos, hojas de árboles y plantas y demás. Se recomienda utilizar cobertores para estos casos, los cuales vienen en infinitas formas, pudiendo ser planas, bajas, altas, transitables, de manejo manual o automático, fijas o móviles, independientes o adosadas, en mallas o red, etc. En cuanto a su materialidad, estos pueden ser de aluminio, madera, policarbonato, entre otros.

Equipos

Por último, si vamos a tener una pileta, debemos saber que su mantenimiento es muy importante. Algunos equipos con los que se recomienda contar son: sistema de filtración, bombas de calor, robots de limpieza, aparatos de tratamiento automático, ionizadores o purificadores, entre otros. Por otro lado, si no queremos o podemos disponer de todos estos aparatos se puede proceder a un mantenimiento y limpieza manual con recogehojas, cepillos, y aplicando productos para mantener la pureza del agua como cloro, alguicidas y clarificadores.