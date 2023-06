"Era un niño": la figura que vuelve al Real Madrid y promete hacer historia

Tras haberse ganado el respeto de todos en otros equipos, Brahim Díaz vuelve al Real Madrid. El futbolista español, que estuvo hasta hace pocos días en el AC Milan, tuvo su acto de presentación en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid y dejó varias frases interesantes. Luego de desplegar su talento en la Serie A, Premier League y LaLiga, ahora defenderá los colores del "Merengue".

"Sé lo que significa esta camiseta y representar al Real Madrid. Vuelvo más preparado y con ganas de superarme y que la exigencia del Real Madrid marque mi día a día. Cuando vine la otra vez era un niño, ahora tengo más partidos jugados en Champions... eso te hace ser más maduro. La verdad es que son dos grandes jugadores (Benzema y Asencio), es evidente que añade presión, pero esto es el Real Madrid y hay que dar siempre lo mejor de uno mismo", partió diciendo Díaz.

Luego, Brahim también expuso: "Intentaremos representar al Madrid como el mejor club del mundo. Me ha servido de mucho estos tres años en el Milan. He madurado mucho en el campo y fuera. Veremos a un Brahim que viene con muchas ganas de triunfar en el Madrid. Para eso vuelvo, para triunfar en el mejor equipo del mundo. Soy un afortunado por poder jugar con ambas piernas. Creo que me da un plus más".

Más dichos de Brahim Díaz

"La mejor posición es donde me ponga el entrenador y lo seguiré diciendo. Puedo jugar en las tres posiciones de ataque y en el centro del campo. Han sido tres temporadas con el Milan con una exigencia bastante alta. Hemos devuelto la ilusión al Milan. Cuando vine la otra vez era un niño, ahora tengo más partidos jugados, más partidos, en Champions... Eso te hace ser más maduro", destacó el extraordinario jugador.

Para cerrar, Brahim Díaz dijo sobre el Real Madrid: "La competencia está, pero eso es bueno. Estamos en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y humildad y para aprender del vestuario. Toca trabajar mucho y hacer mucho caso al entrenador. Estoy aquí. Muy feliz. Cuando estaba en el Milan intentaba dar lo mejor para el Milan. Ahora tengo la oportunidad de poder estar aquí. Era mi primera opción, donde siempre he querido jugar".