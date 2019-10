Erdogan desafía a Europa y EEUU y defiende su ofensiva militar sobre el norte de Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ratificó hoy su intención de continuar la operación militar en Siria hasta controlar la franja de territorio que va desde desde el río Éufrates hasta la frontera iraquí, pese a las críticas internacionales, principalmente europeas y norteamericanas, que reclaman frenar la ofensiva contra las milicias kurdas. "Desde el oeste al este, 30 kilómetros adentro, ésta es el área y vamos a seguir hasta que lo consigamos. Se lo dije ayer a (primer ministro británico Boris) Johnson y se lo digo hoy a (canciller alemana Angela) Merkel" desafío Erdogan durante un encuentro con periodistas locales en Estambul. "Las amenazas de sanciones no nos van a parar" aseguró Erdogan al referirse a las críticas de los mandatarios extranjeros, principalmente europeos, algunos de los cuales anunciaron la suspensión de venta de materiales bélicos a su país. Erdogan apuntó especialmente contra Merkel por adoptar esa medida y la acusó de aliarse con las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera una organización terrorista y que combate en el noreste de Siria. "¿Estamos juntos en la OTAN o estás con las organizaciones terroristas? Te sientas con nosotros y luego te alías con el terror" le cuestionó el mandatario. Francia, Alemania, Holanda y aliados de la OTAN como Noruega anunciaron esta semana que dejarán de vender armamento a Turquía mientras continúe con su operación contra milicias kurdas en Siria, reseñó la agencia EFE. Por su parte, Estados Unidos anunció sanciones contra el país euroasiático -que no se activarán de inmediato- para disuadir al gobierno turco de continuar con la ofensiva. Washington retiró sus tropas de la zona donde ahora se combate, antes del inicio de la operación militar turca, lo que fue interpretado por la diplomacia internacional como un respaldo a la incursión. "Estados Unidos envió 30.000 camiones de armas y munición a las YPG y ahora luchan contra nosotros" dijo Erdogan, en alusión al apoyo que brindó Washington a las YPG en la lucha contra el Estado Islámico (EI). La ofensiva turca, que según el propio Erdogan ya mató a 440 combatientes kurdos, también ha causado alarma internacional por las centenas de miembros del EI detenidos en el noreste de Siria y que ahora podría quedar en libertad. Las autoridades kurdas afirman que algunos combatientes han conseguido escapar por los ataques de artillería turca. "Turquía es el único país que luchó realmente contra el EI. Podemos hacernos cargo de estos combatientes. Aquellos que nos critican no tienen buenas intenciones", concluyó Erdogan.