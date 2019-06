Ernestina Pais reveló detalles del acoso que sufrió por parte de Roberto Pettinato

Ernestina Pais reveló que Roberto Pettinato quiso acosarla sexualmente en medio de las grabaciones de “La biblia y el calefón”, el ciclo que conducía el recordado Jorge Guinzburg.

“La única vez que Pettinato osó o intentó acorralarme contra una pared, le dije que seguramente debería tener muchos problemas con su sexualidad para violentar de esa manera a una mujer. Nunca más se acercó“, confesó Ernestina en diálogo con Implacables.

“Yo le puse los puntos. Estábamos en una grabación de La Biblia y el Calefón. Yo tenía que hacer el cierre con Jorge Guinzburg. Él era uno de los invitados. Intentó una situación que él creyó que era graciosa frente a todo el mundo y lo frené en seco. Esto que relataron un montón de chicas: tirarse encima, esto de abrazarte si nadie te lo permitió”, agregó.

El ex Sumo ya fue acusado por acoso sexual por Mariela Anchipi, que afirmó haberlo sufrido cuando tenía veinte años, por Emilia Claudeville, que dijo que el músico le tocaba y chupaba el cuello, por Martina Soto Pose, que reveló haber sido besada a la fuerza por el conductor, y por Fernanda Iglesias, que relató que Pettinato se masturbó adelante suyo.

“Cuando vi que otras chicas lo denunciaban sentí justicia. No fui acosada ni abusada por Roberto Pettinato porque lo frené en seco desde el inicio. Esa era una forma que él creía natural y galante“, sostuvo.

Finalmente, consultada por si trabajaría con él fue tajante: “No, no trabajaría con él de ninguna manera. A él lo padecía cuando se auto postulaba para conducir CQC y me taladraba por teléfono para preguntarme si yo iba a seguir. Pero después lo negaba cuando le preguntaban. Eso te demuestra la persona que es”.

