Erpen adentro y Agüero al margen en Instituto ante All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El zaguero central Facundo Erpen dirá presente mientras que su compañero Facundo Agüero quedará al margen en el equipo principal de Instituto de Córdoba, que este domingo recibirá, desde las 18, a All Boys, en partido válido por la fecha 10 del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



En el ensayo desarrollado hoy en el predio La Agustina, el DT César Zabala probó con la inclusión de Erpen como uno de los defensores, luego de que el ex Talleres mejorara de una molestia muscular.



En tanto, Agüero, quien se había perdido el compromiso ante Atlético de Rafaela (2-3), no se recuperó y estará ausente, nuevamente, en el once del 'albirrojo'.



Además, Malcom Braida continúa afectado por un traumatismo y le dejará su lugar a Martín Pino.



La formación de Instituto será con Lautaro Petruchi; Franco Flores, José Villegas, Erpen y Emiliano Endrizzi; Juan Ignacio Sills e Ignacio Antonio; Mateo Bajamich, Damián Arce y Germán Estigarribia; Pino.