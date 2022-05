¡Es oficial! Canelo Álvarez confirmó su próxima batalla

Hace instantes, se dio a conocer que Canelo Álvarez cerró su próxima gran pelea, la que seguramente dará mucho para hablar. El mencionado hizo oficial que se llevará a cabo la trilogía entre con Gennady Golovkin, contienda que ya está confirmada, incluso teniendo fecha reservada. El boxeador mexicano y el pugilista kazajo chocarán por tercera vez el próximo 17 de septiembre.

Cabe recordar que el propio Canelo anticipó que la fecha fijada con Matchroom Boxing, la productora de Eddie Hearn, y DAZN, será en setiembre y justamente para concluir la historia con GGG. “Lo seguro es que regresamos en septiembre porque ya tenemos la fecha. En estos días, hoy, mañana o pasado, anunciaremos la pelea. Posiblemente sí (será con Golovkin). Ya tenemos ese contrato con Matchroom y DAZN, debemos seguir con lo que empezamos”, resaltó.

Por otra parte, no está demás decir que lo que vendría después le pone aún más emoción. Álvarez podría volver a pelear en una revancha ante Dmitry Bivol, con quien perdió hace pocos días por decisión. Siendo así, Saúl aportó que “son las dos más importantes del boxeo en este momento, con Golovkin y el desquite con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero eso no significa que no lo voy a intentar otra vez; soy una persona muy perseverante”.

Se viene una histórica trilogía para Canelo Álvarez

Otro de los puntos importantes es que posiblemente la contienda se efectúe en su ciudad natal, Guadalajara. Eso, teniendo en cuenta que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le acercó una invitación especial hace tiempo. Por ello, expuso que “somos buenos amigos el gobernador y yo, obviamente me habló. En su momento vamos a negociar. Es algo que quiero, deseo, pero primero lo primero”.

No está demás recordar que Canelo venció a Golovkin en su revancha en 2018, luego de un controvertido empate en 2017, siendo ambos cruces en el Peso Mediano. Gennady, por su parte, cumplió 40 años en abril y ha logrado salir victorioso en cuatro peleas consecutivas desde que cayó con el mexicano. Por ese motivo, recuperó los títulos de dicha categoría (súper) de la FIB y la AMB en ese entonces.