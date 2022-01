Es sanjuanino y trabajó en la última de Spiderman: un sueño que llegó al exitazo del cine mundial

Los fanáticos de Marvel, el gigante que más recauda en el mundo por sus películas de superhéroes, saben que cuando termina la película deben esperar a que pasen todos los créditos para ver la escena extra que aparece después. Este guiño que hace desde siempre la empresa es una forma de reconocer a los que hacen posible que la magia pase por la pantalla. Ahora ese momento cobrará un nuevo significado para los sanjuaninos, porque entre ese mar de nombres que suben en la pantalla está el de Sergio Pickelny, un coterráneo que está entre los cientos que hizo posible que Spiderman: No way Home (Sin Camino a Casa), conociera la luz y se convirtiera en el éxito de taquilla del 2021.

El trabajo de Sergio fue hacer ver como real dos secuencias de la película que se estrenó en noviembre. “Soy Compositor de Efectos Especiales, mi trabajo es integrar todo lo que hacen los encargados de efectos para que parezca que ocurre en una misma escena”, explica. A él, que no trabaja para Marvel sino que lo contrató una productora australiana, le llegan las piezas que componen una imagen, algunas reales, otras creadas por computadora y él se encarga de que todo parezca real. Es la última mano que toca que toca lo que luego va a la pantalla.

Sergio Pickelny, de 40 años, empezó en abril a trabajar en la posproducción del último hitazo de Marvel.

Para este sanjuanino, recibido de la Escuela Industrial y que luego se fue a estudiar a la Universidad de Lanús en Buenos Aires, no es la primera vez que le toca trabajar en un proyecto gigante. Su firma apareció en Aquaman, en X-Man: Dark Phoenix, Rampage y otras grandes producciones. Irónicamente, cuando habla de sus proyectos preferidos se le viene a la mente una publicidad que hizo para una empresa sanjuanina. “La hicimos entre dos y muy artesanal”, recuerda. Después, cuando trabajó como supervisor de set en la versión colombiana de Corazón de León, la película que en Argentina tuvo como protagonista a Francella.

No es que Sergio reniegue de las grandes producciones, sigue apostando a mantenerse en la escena grande hollywoodense y ya tiene otros trabajos en vista. Pero esos productos chicos apelan a su primer enamoramiento que tuvo con el cine, cuando era chico y en la televisión noventera veía cómo se hacían los efectos especiales, el detrás de cámara que sigue apasionándolo. “Yo en los cumpleaños o casamiento me la pasaba persiguiendo al camarógrafo o en la cabina de sonido mirando las consolas. Siempre me gustó la parte técnica, saber cómo se hace todo”, cuenta.

Esa curiosidad lo llevó primero a estudiar ingeniería en la UNSJ. Pero todavía eso solo no le alcanzaba. Así fue como viajó a Lanús, a estudiar Producción Audiovisual en la universidad pública de esa localidad. De ahí fue armando su perfil profesional y se encontró que la composición era lo suyo. Le permite disfrutar de esa “cocina” cinematográfica, mientras está en contacto con el arte y también despunta el vicio del aspecto técnico, ya no de las consolas que lo enamoraban en los ‘90, pero sí desde ese mundo digital que le da forma a lo que vemos.

Spiderman, un desafío de ocho meses, horarios cruzados y teletrabajo

Sergio Pickelny es en realidad un trabajador freelance, a lo largo de los años se ha hecho un nombre como compositor de efectos especiales y por lo tanto, cuando una empresa decide contratar personal para un proyecto particular, él puede recibir un llamado. Fue así como empezó su historia con la última película de Spiderman. Se enteró de que una productora australiana estaba buscando trabajadores con su perfil, lo llamaron luego de ver su “reel” y en abril, después de firmar el contrato sin saber para qué película era, le confirmaron que era para la última de Marvel.

“Siempre es divertido trabajar en este tipo de películas por todo lo que se genera alrededor”, contó. Pero confesó que no sabía qué tan grande era hasta que no vio la luz. En el medio, vivió 8 meses de trabajo en horario australiano desde su departamento en Buenos Aires, sin poder contarle a nadie en qué proyecto estaba y con estándares de calidad altísimo.

La productora que lo contrató tenía solo dos secuencias. Una que aparece en el tráiler, donde Peter Parker y M.J. (la nueva pareja del Hombre Araña ya no se llama Mary Jane) aterrizan sobre un puente y luego se mueven por la ciudad. “Esa fue la más difícil, fue y volvió más de 100 veces de la productora a Marvel para seguir mejorando cosas, porque son muy perfeccionistas y porque es una secuencia muy difícil. La otra, que no aparece en el tráiler, es una pelea cerca de un bosque con otros dos personajes. Para no herir a ningún fanático con spoilers, solo se dirá que fue también un desafío para el sanjuanino.

A la derecha (no remarcado en rojo) se puede ver el nombre del sanjuanino en los créditos de la película.

Pero además de los desafíos técnicos, el contrarreloj en horario nocturno también fue un tema para el sanjuanino. “Siempre que participé en proyectos grandes viajaba al lugar donde está asentada la productora. Así he vivido en Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares”, cuenta. Pero para Spiderman, por la pandemia, todo fue remoto y su jornada empezaba 18 horas Buenos Aires y podía terminar entre las 7 de la mañana a las 9 “al final, porque cerramos dos semanas antes del estreno”, cuenta.

Pero esta modalidad le permitió darse un lujo que nunca antes había tenido. Con esfuerzo y superando la barrera de la conexión deficiente que existe en San Juan, parte del trabajo lo hizo desde la provincia. “En algún momento vine de visita y parte lo hice desde acá. Sufrí muchísimo, porque la conectividad no es buena, pero mi ilusión es que un día haya más sanjuaninos trabajando para el mundo desde acá, hace falta infraestructura, porque personas que les guste esto y hagan bien su trabajo hay”, dice.