¡Escandaloso! Le quitan "la careta" a Gerard Piqué por los engaños a Shakira

La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando mucha tela para cortar, siendo furor en redes. Teniendo a Clara Chía Martí como nueva novia del jugador del Barcelona, cada día se revelan nuevos datos de su romance. En esta oportunidad, el periodista y paparazzi, Jordi Martin, llevó a cabo un hilo de Twitter y aseguró que próximamente le "sacará la careta" al reconocido zaguero.

“Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, partió diciendo el comunicador.

Teniendo en cuenta lo que ha atravesado la pareja en estas semanas, el cronista y fotógrafo dejó en claro que defiende las versiones de la cantante: “A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y a sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la prueba que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”.

Más problemas para Piqué

“Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. La vi más triste y desolada que nunca. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así. Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes”, había comunicado también el periodista.

Para concluir, el cronista avisó: “Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada. Al futbolista no le importa que la cantante los pueda ver juntos. La relación entre Piqué y Shakira pasa por su peor momento. En estos momentos, Piqué quiere venganza contra Shakira. Y está ejecutando esa venganza”.

Gerard Piqué y Shakira.