Escaso volumen de negocios por granos en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volumen de negocios por granos volvió a ser escaso en el recinto de la Bolsa de Rosario (BCR), aunque la jornada contó con un número mayor de compradores que en sesiones pasadas.



El valor ofrecido por soja disponible condición fábrica aumentó US$ 3 y se ubicó en US$ 255 la tonelada.



El maíz condición contractual y con descarga entre el 15 de enero y el 15 de febrero se ubicó en US$ 140 la tonelada, mientras que por el cereal de la nueva campaña con entrega en marzo y abril se ofrecieron US$ 135 la tonelada.



El trigo condición contractual cerró a US$ 170 la tonelada, aunque no se descartaron mejoras por lotes puntuales.



Por último, el girasol se negoció a US$ 225 la tonelada, mientras que la cebada cayó US$ 20 respecto al lunes y cerró a US$ 130 la tonelada.