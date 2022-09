Escenarios: "Siga a esa chica" (o por qué Hualilán atrae a Forrest, Fink y otros grandes)

Otra lección de cómo la inversión, hoy bastante esquiva para la minería, busca buenos proyectos (yacimientos en exploración) y entornos favorables. No es el único caso, claro que no, pero las últimas noticias sobre el proyecto Hualilán (oro-plata, Ullum, San Juan, Argentina) propiedad de la junior Challenger Exploration, inspirada por australianos, deja sustantivas moralejas acerca del atractivo que pueden tener ciertas y determinadas mineras exploradoras en el clima actual de los mercados.



La primera es que en la minería global 2022, como diría un sexólogo, el tamaño no importa, sino la potencia mineral de cada yacimiento. Las 2,1MM oz de hoy en Hualilán, que podrían irse a 350.000 por lo menos en la cota de 250.000 m de perforación que bancará la nueva inyección de capitales es un guarismo importante pero relativo. El dato precioso es el capex y opex que parte de su alta ley promedio (5.6 gr/ton más una intrusión de 0.8 gr) y una recuperación metalúrgica del 90/95%.



Como toda exploración, tiene su historia para contar: hubo un pozo, el 175 que marcó un antes y un después y y decidió a los geólogos e ingenieros a sumar drilling. Este verano había nueve y pululaban entre unos roles y otros unas 500 personas en el campamento, pegado a la ruta de El Colorado, que parte de las ruinas de la vieja estación de Talacasto sobre la Ruta 40 a Jáchal, con los valles de Iglesia.



No es un dato menor para el full lower cost trabajar todo el año a 1.800 msnm con la ruta y la electricidad en la puerta y tener estos updates para mostrar.



Ahora viene lo otro, donde el tamaño sí importa. Y tiene que ver con los partners de Challenger Exploration que están inyectando capital en el proyecto, que CEL quiere acelerar con su prefactibilidad, PEA, y su informe de Impacto Ambiental, IIA, "todo en su medida y armoniosamente", como decía Perón, para lo cual ha fichado el respaldo de un dream team de consultores sanjuaninos (Martínez, Juárez, Buscemi, Meglioli, Sánchez, Grecco) que saben bastante de cómo poner en valor recursos, cubicar reservas y diseñar una mina, todo esto antes de que ésta década no se devore el calendario.



Eso es lo que ya había mirado y por eso puso sus fichas, y ahora unas más, el mega fondo BlackRock, el más fuerte del mundo, con US$ 150.000 MM invertidos en 70 países. El found liderado por Larry Fink no es uno más, si estornuda se resfría más de una economía emergente. Una cifra menor, US$ 1,5 MM en la suscripción de esta semana, le preserva su lugar del más grande institucional shareholder en Challenger Exploration, pero que esté preservando sus porcentuales es la gran señal para la junior que conduce Kris Knauer.



Señales que han captado como nadie Andy Forrest, el pope de Fostescue Metals Group y Jack Cawin, cuya Competitive Foods es la reina de la comida rápida en Australia. Son los mentores del Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSXV: QRC) que lista desde el 4 de julio pasado en la bolsa de Toronto. El fondo viene sumando posiciones en activos mineros y energéticos, como Contango Ore, NexGen, Osisko e Iso Energy. La última novedad, este mes, es una suscripción en Los Andes Copper, la canadiense dueña de Vizcachitas, promocionada como "la próxima gran mina de cobre-molibdeno de Chile".

Por razones obvias, el más conocido de los peso pesados de QRC para los argentinos es Forrest, por su anunciada inversión de US$ 8.400 millones en hidrógeno verde (GH2) y por la exploradora minera para el target del cobre que armó con su country manager local, el ex rugbier Agustín Pichot. Forrest es una de las siete fortunas más grandes de Australia y viró a adalid del Net Zero. El horizonte de declinación de sus yacimientos de hierro es una de las claves de la reconversión.

La movida de entrar en la junior ha sido bien leída por el mercado: trepó de 0,66 a 0,76 dólares la acción. En espejo, lo mismo le pasó a la minera en el parqué australiano: Challenger Exploration Limited (ASX:CEL) pasó de 0,20 a 0,22 dólares. Es un gran tema el de los papeles mineros cuyo mayor rival son las tasas de la Fed.



El mundo de la exploración está en su montaña rusa. Revivieron los budgets en los tres últimos años, pero las mineras grandes perdieron un 50% promedio del capital que tenían en abril y para las junior la suerte será selectiva y diversa. "Cuando se vende una junior o consigue un aporte de capital para crecer, la prensa y los gobiernos suelen contar esos garbanzos y omiten los largos ejercicios de inversión silenciosa y a puro riesgo, en los que se pone todo y no se saca nada", dice a CLUBminero un veterano explorer con unos cuantos campamentos encima en Argentina".

CEL también fue arrastrada por el tsunami, como tantas, desde sus US$ 0,36 de hace un año hasta los 0,21 de hoy. Los analistas dicen que está baja, que habría que comprar, por la madurez de un proyecto que en cualquier momento puede despegar. No sólo por Hualilán sino también por El Guayabo, en Ecuador, un proyecto de cobre-oro de magnitud pero diametralmente diferente al sanjuanino. Por leyes, volúmenes, tonelajes de procesamiento, geografía y contorno político y social.

En el #PODCAST de CLUBminero con Sergio Rotondo, alma mater del proyecto Hualilán que recomiendo escuchar con atención, hay datos precisos sobre el plan estratégico para el rumbo de esta exploración hacia el desarrollo de la mina. Además de definiciones sobre compre y empleo local, cuestiones que están en el candelero en San Juan por estas horas a raíz del mega proyecto de cobre Josemaria que procura arrancar entre expectativas y tensiones por el dominó de contratos.