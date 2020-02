Escritoras tienen expectativas de que este año se sancione la interrupción voluntaria del embarazo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Aunque se espera que 19F sea el último pañuelazo de cara a la sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, tras los debates legislativos y el anuncio del Presidente de la Nación de elaborar un proyecto propio, las escritoras mantienen sus expectativas en alerta, aseguran que no hay que bajar la guardia y para muchas este reclamo es tan sólo la experiencia piloto de un colectivo de narradoras en contra de las desigualdades de género.



"Nunca esperé con tantas expectativas una ley. Este proyecto debería haber salido hace mucho lo que implica miles de muertes que podrían haberse evitado. Aunque luchamos por años los pañuelos verdes seguirán en las calles porque queda desarmar las moralidades impuestas por décadas de clandestinidad", dice Dolores Reyes.



Algo similar piensa Claudia Aboaf: "No creo que vaya a ser el último pañuelazo ya que aunque saliese el proyecto tal y como esperamos, la lucha continua. En otros países, se está debatiendo cuál es la semana límite para realizar un aborto: éste y otros temas vinculados con la salud pública serán cuestiones en agenda para seguir movilizándonos", asegura la autora de "El Rey del Agua".



"Estoy convencida- sostiene por su parte Mariana Komiseroff- que el trabajo que nos queda después de la legalización del aborto es enorme y no se termina con la aprobación de la ley. Hay que desarmar mitos morales tejidos alrededor de los años de clandestinidad y en este aspecto es fundamental el trabajo de las activistas".



Si de expectativas se trata, Gabriela Cabezón Cámara insiste: "Queremos una ley de aborto, seguro, libre y gratuito en el hospital y en la clínica privada, en todas partes. Es tiempo, Alberto Fernández se comprometió y espero que escuche esta demanda popular: las mujeres y cuerpos gestantes tenemos que ser libres de poder elegir y basta de esa aberración de someter niñitas a la tortura de un parto, no puede ser".



En este punto, para María Inés Krimer "la expectativa frente al 19 F es importante. La presencia de grandes narradoras de ficción y no ficción en la carpa del Congreso en apoyo a la Campaña habla de un diálogo cada vez más intenso entre literatura y militancia feminista".



También Belén López Peiró cree que el pañuelazo y la actividad literaria prevista a partir de las 17 va a "tener una potencia muy importante. Después de la euforia, cada vez más estamos esperando la sanción y tenemos muchas expectativas, somos muchas, reunidas, militando para que todas tengamos ese derecho".



El próximo miércoles se cumplen dos años del primer pañuelazo convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue el impulso para tomar las calles durante el 2018, cuando tuvo lugar el debate legislativo para exigir la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).



Además del proyecto de ley que ya presentó la Campaña en ocho oportunidades consecutivas, este año se suma el anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien declaró que desde el Ejecutivo se está elaborando un proyecto para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.