Escrutinio provisorio: para el veedor judicial, están dadas las condiciones para que todo funcione

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El veedor informático designado por la Justicia para verificar el desempeño de Smartmatic de cara a las elecciones generales del próximo domingo concluyó hoy que la empresa introdujo los cambios necesarios como para que no vuelvan a repetirse "los problemas" registrados en las PASO del 11 de agosto, que derivaron en una demora de más de una hora y media en la difusión de los primeros resultados.



Así se lo informó a la jueza federal con competencia federal María Romilda Servini en el marco de una acción de amparo impulsada por el Frente de Todos que, antes de las primarias, ya había puesto en tela de juicio la idoneidad de Smartmatic para afrontar el recuento provisorio de votos.



"Como conclusión, se puede decir que, con la configuración actual, no tendrían que presentarse los problemas que se sucedieron en las PASO del 11 de agosto último", concluyó el director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, Juan Franchino, en el informe que remitió a la Justicia en relación al desempeño de Smartmatic en la prueba piloto integral, realizada el 5 de octubre.



En el escrito, al que tuvo acceso Télam, el veedor informático sugirió "que no se haga ninguna modificación al sistema" en relación a la puesta a prueba de ese día para, así, "evitar cualquier desajuste al funcionamiento logrado".



De cara a las elecciones generales del próximo domingo, fueron realizadas, como es de rigor, pruebas piloto previas para verificar el funcionamiento del sistema informático previsto para procesar la información proveniente de las mesas electorales y, así, proceder a la realización del escrutinio provisorio, cuyos resultados deben comenzar a ser difundidos de manera progresiva a partir de las 21, tres horas después del cierre de los comicios.



En las primarias del 11 de agosto, y cuando ya estaba en curso el planteo judicial del Frente de Todos, se produjo un error en el módulo de consulta de los fiscales partidarios que derivó en una demora de casi una hora y media en la difusión de los primeros resultados, y generó una situación de zozobra hasta que pudieron comenzar a ser difundidos, cerca de las 22:30.



"El proceso de transmisión, carga y publicación funcionaron de manera correcta", evaluó Franchino en su informe respecto de la actuación de Smartmatic en la prueba piloto integral realizada el 5 de octubre.



Además, consignó que pudieron verificar en el centro de monitoreo "la utilización de procesadores, memorias y conectividad, que mostraron un uso en todos los casos inferiores al 80 por ciento", con lo cual quedarían descartadas eventuales escenarios de colapso del sistema informático.



En un anterior informe, referido a la primera prueba piloto realizada da cara a las elecciones de este domingo, el veedor informático designado por la jueza María Romilda Servini había concluido que si bien se habían registrado "avances importantes" que hacían "poco probables" eventuales "fallas graves", aún era necesario que Smartmatic introdujera "algunas correcciones de formatos" y "ajustes de 'performance'".



En tanto, en un escrito presentado días pasados a la jueza electoral María Romilda Servini, cuyo contenido trascendió ayer, los apoderados del Frente de Todos habían advertido que en las dos pruebas piloto (realizadas el 21 de septiembre y el 5 de octubre) se volvieron a evidenciar "errores" en el sistema previsto por Smartmatic para la realización del escrutinio provisorio del próximo domingo.



En ese marco, exigieron garantías en relación a la "puesta a cero del sistema" y, además, denunciaron que, atento a la demora en "la entrega de los aplicativos y los código fuente del software", se tornaba "imposible tanto el análisis de los mismos como introducirle correcciones".



Esos códigos fuente fueron entregados hoy por la Dirección Nacional Electoral a la Cámara Nacional Electoral (CNE), según confirmaron a Télam fuentes judiciales.