Escuelas: El hogar de cientos de evacuados tras el temporal en La Matanza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los cientos de alumnos que concurren a las escuelas secundaria 64 y primaria 119 de la localidad bonaerense de González Catán no tendrán clases esta semana porque los edificios escolares fueron utilizados como un improvisado refugio para 280 vecinos de los barrios Nuestro Futuro y Los Ceibos perjudicados por la inundación. El griterío infantil que se escucha al entrar no difiere mucho de un día normal de cursada. Es que del total de evacuados, 200 (72%) son menores de edad y algunos, incluso, alumnos de la institución. "Esta es mi escuela pero ahora no hay clases porque estoy viviendo acá", le contó a Télam Ana, una niña de 9 años que se acercó espontáneamente a indagar "¿usted es seño o profe?", ante la inesperada visita de periodistas. Zulma Aluz, coordinadora de este centro de evacuados que se desempeña en el área de Salud del municipio de La Matanza, contó a esta agencia que "entre los niños tenemos 14 bebés y además una chica embarazada". Los niños no dejan de jugar y hasta parecen disfrutar de la mudanza, lejos de la angustia palpable en las palabras y los rostros de sus padres, tíos y abuelos que hacen malabares para atenderlos, cuidar sus pertenencias y jugar, mientras reciben la ayuda que necesitan en este establecimiento ubicado en Achupalas y Pedro Miguel Obligado, de González Catán. Aluz contó que los evacuados comenzaron a llegar el sábado a la escuela primaria, pero al desbordar el número de alojados, el centro se amplió a una escuela secundaria vecina, cuyas aulas se convirtieron en dormitorios. "Los fueron trayendo personal de Defensa Civil y Bomberos, que pusieron micros. Pero algunos se evacuaron solos, porque necesitaban salir pronto de sus casas", contó la coordinadora. En su mayoría, los evacuados en estas instituciones pertenecen a los barrios Nuestro Futuro y Los Ceibos, "que son los que están a la vera del río y, por lo tanto, más propensos a la inundación", añadió. Según Aluz, el centro de evacuados recibe "la asistencia de Desarrollo Social de La Matanza que nos provee desayuno, almuerzo, merienda y cena", además de "pañales, zapatillas y ropa" para los damnificados por la inundación. "Por otro lado, tenemos médicos que hacen rondines dos veces al día, de las especialidades pediatría y clínica", dijo. La funcionaria afirmó que camiones municipales recorrían las zonas anegadas donde hay pobladores que permanecen en sus viviendas para entregarles "viandas", aunque muchas familias dijeron que no las estaban recibiendo en la zona de El Ceibo, también recorrida por Télam. "Se les está llevando también colchones y calzado, seguramente recibirán luego algún subsidio", concluyó Aluz.