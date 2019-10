España entra de lleno en la campaña de las elecciones más convulsas de su historia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los partidos españoles entran a la medianoche de hoy de lleno en campaña de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, las más convulsas de la historia reciente del país, marcadas por la escalada del conflicto secesionista de Cataluña, que polariza a la sociedad y amenaza con mantener a España en la inestabilidad.



Los comicios fueron convocados a raíz de que el actual presidente del gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, no pudo llegar a un acuerdo con la fuerza de izquierda Unidas Podemos para formar un nuevo gobierno, tras haber ganado de forma clara las elecciones del 28 de abril de este mismo año, aunque sin mayoría absoluta.



Sánchez estaba obligado a pactar pero no lo consiguió, y todo indica que tendrá que volver a hacerlo, ya que ningún sondeo pronostica el triunfo de su Partido Socialista (PSOE) por mayoría absoluta.



La relación con Unidas Podemos, sin embargo, es ahora más distante por sus discrepancias sobre Cataluña.



Ante un nuevo escenario de bloqueo, el líder socialista pide el voto útil de la izquierda para formar un "gobierno fuerte", que "garantice la convivencia" frente al conflicto de Cataluña, al tiempo que agita el miedo a un triunfo de la derecha que, con su política de "mano dura", sería funcional a los objetivos del independentismo catalán.



Aunque oficialmente la campaña es más corta de lo habitual por ser una repetición electoral y comienza a partir de esta medianoche, los diferentes líderes políticos llevan días dando entrevistas y participando de actos.



En sus últimos mítines, Sánchez advirtió que los independentistas radicales encabezados por el presidente catalán, Quim Torra, son iguales a la extrema derecha, al señalar que ambos intentan presentar una imagen homogénea de sociedades que son plurales, tanto la española como la catalana.



La comparación llevó a que desde Cataluña los independentistas lo acusaran de "polarizar" y "alimentar el conflicto".



La mayor encuesta pública le otorga a los socialistas victoria más amplia que en abril, y abre un escenario en el que Sánchez necesitaría llegar a acuerdos con Unidas Podemos o Ciudadanos, el partido liberal de Albert Rivera.



Sin embargo, los sondeos privados auguran un escenario mucho más incierto, en el que el bloque de la derecha estaría en condiciones de disputarle el gobierno a los progresistas, gracias al auge del partido de extrema derecha Vox, que podría situarse en tercera posición.



Antes del inicio oficial de la campaña, el 24 de octubre último, Sánchez logró cumplir con la promesa de exhumar los restos del dictador Francisco Franco, una decisión histórica para la democracia española cuyo impacto positivo apenas consiguió eclipsar por unos días el conflicto de fondo del independentismo catalán.



El conflicto secesionista de Cataluña monopoliza el debate y tendrá un impacto decisivo.



Las elecciones se celebrarán en un momento de gran movilización política en Cataluña, con focos de apoyo y también detractores en otros puntos de España, que no quedaron al margen de la reacción al fallo del Tribunal Supremo que impuso duras penas a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.



En el marco de las protestas, en Cataluña se produjeron graves enfrentamientos con la policía, que entre el 15 y el 18 de octubre dejaron más de 600 heridos y 200 detenidos, de los cuales una treintena ingresaron en prisión.



El Ejecutivo de Sánchez trató los disturbios como un asunto de orden púbico, evitando intervenir en la región, como le exige la derecha, e intentó aislar a Torra por no haber condenado con contundencia la violencia.



El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, volvió a criticar hoy que Sánchez no hable con Torra y lo acusó de utilizar la crisis de Cataluña como excusa para buscar el apoyo de la derecha para gobernar.



El líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, por su parte, insiste en sus críticas a Sánchez por ser demasiado blando con Torra, al que acusó hoy de "alentar la rebelión y la insurrección".



Lo mismo hace Rivera, el líder que lleva el antiindependentismo como bandera, quien está perdiendo votos a favor de Vox, partido que arranca su campaña en Cataluña.



En este contexto, la plataforma Tsunami Democrático, a la que la justicia española investiga por terrorismo, anunció nuevas protestas durante la jornada de reflexión del 9 de noviembre, en desafío con la veda electoral.