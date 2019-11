España: La Policía catalana desaloja ruta principal bloqueada con barricadas por secesionistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Policía catalana desalojó hoy por la fuerza a más de un centenar de militantes independentistas que mantenían cortada desde el martes a una de las principales rutas de Cataluña en protesta por las condenas dictadas a los líderes del fallido proceso de secesión y para forzar un diálogo con el Gobierno español.



A pesar de que la plataforma Tsunami Democrático, que está detrás de la medida de fuerza, había dado por finalizada la acción a primera hora de esta mañana, unas doscientas personas se negaron a abandonar las barricadas levantadas en la autopista AP-7, a la altura de Salt, en la provincia de Girona, en el norte de Cataluña.



"Apoyamos el corte hasta que la última persona quiera quedarse", afirmaron los Comité de Defensa de la República (CDR) en me3nsajes por redes sociales, mientras los manifestantes resistían en la ruta, donde habían quedado atrapados más de 500 coches entre barricadas.



Finalmente, a media mañana intervinieron decenas de agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra (Policía catalana) con ayuda de refuerzos de la Policía Nacional y despejaron la ruta por la fuerza, utilizando balas de goma contra los manifestantes que les lanzaron piedras.



Una vez desalojados de la ruta, los manifestantes se desplazaron al centro urbano de Salt, donde también levantaron barricadas.



A primera hora, no obstante, Tsunami Democrático lanzó un comunicado en el que celebró tres días de protestas en los que "España quedó aislada de Europa por la fuerza de la gente" y anunció "nuevas acciones".



La organización, que está siendo investigada por "terrorismo" por la Audiencia Nacional de España, afirma que las acciones de protesta sirvieron para hacer visible "que la demanda democrática de la ciudadanía de Cataluña no es un problema interno del Estado español", sino que afecta a Europa.



En ese sentido, destacan la intervención de la policía francesa el martes por la mañana para desalojar a los manifestantes que bloquearon durante más de 24 horas el paso fronterizo de La Jonquera, que une España con Francia.



Tras ese desalojo, en el que fueron detenidas 19 personas, ayer por la tarde los militantes independentistas cortaron otras rutas de Cataluña y las principales arterias de entrada y salida de Barcelona, provocando kilómetros de embotellamiento.



Además, en solidaridad con ellos, los independentistas vasco realizaron una marcha lenta en uno de los pasos fronterizos entre España y Francia en el norteño País Vasco que también colapsó el tránsito.



Tsunami advierte que "no habrá estabilidad" hasta que el gobierno español escuche a los catalanes.



También los CDR celebraron el "éxito" de las medidas de fuerza de los últimos días, que generaron pérdidas económicas por el bloqueo del acceso de mercancías por tierra de Europa a España, y avisaron que el caos continuará.



"Independencia o barbarie", advierten en las redes sociales.



"Avisamos a Pedro Sánchez, al Gobierno de La Moncloa, a Quim Torra, al gobierno de la Generalitat (regional), a los partidos independentistas y a la UE que esta será la situación" hasta conseguir la amnistía de 40 presos independentistas, la retirada de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el cese del consejero catalán Miquel Buch y hacer efectiva la declaración de independencia", afirman.