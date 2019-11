España niega sanciones de EEUU por supuesto apoyo a Venezuela, pero Trump no las descarta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó hoy imponer sanciones a España por su supuesto apoyo financiero al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el Ejecutivo español negara que Whashington evaluara esa opción.



"Ya veremos. Ya veremos", dijo Trump al ser preguntado por la posibilidad de que su gobierno sancione a España por su supuesta ayuda financiera a Venezuela, como dijo ayer un medio estadounidense, informó la agencia de noticias EFE.



La agencia Bloomberg dijo ayer que altos cargos de la administración estadounidense estaban presionando para imponer estas medidas a las autoridades españolas por el dinero que el gobierno de Maduro tiene depositado en el Banco de España, lo que es interpretado como un apoyo económico a Venezuela.



El breve comentario de Trump llega horas después de que el gobierno español negara rotundamente que Washington hubiera llegado a plantear tales medidas, tras contactar con las autoridades estadounidenses y la embajada norteamericana en Madrid.



El canciller español, Josep Borrell, remarcó que no hay "ninguna razón" ni existe "ningún procedimiento" sancionador abierto por Estados Unidos contra España en relación a Venezuela.



"No hay nada de nada", dijo Borrel en declaraciones a EFE.



El Ejecutivo español que dirige el socialista Pedro Sánchez subrayó además que "España y Estados Unidos mantienen una estrecha y fluida relación, y continúan trabajando coordinadamente en el interés común de ambas naciones".



En el caso de Venezuela también se da esa colaboración y ambos países apuestan "por una pronta resolución de la situación que atraviesa el país" sudamericano, afectado por una profunda crisis social, política y económica.



En septiembre, informaciones publicadas en varios medios apuntaron que las autoridades de Caracas utilizaban al Banco de España para burlar las sanciones que Estados Unidos había impuesto al país latinoamericano.



El Banco de España negó entonces cualquier irregularidad en el uso de la cuenta del Banco Central de Venezuela y subrayó que la entidad mantenía "controles específicos" sobre todos los movimiento de esa cuenta "para evitar que pueda ser usada con fines irregulares".