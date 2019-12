España: se formó el parlamento y se eligieron sus autoridades con el gobierno en el aire

POR AGENCIA TÉLAM

La socialista catalana Meritxell Batet fue reelegida hoy como presidenta del Congreso de los Diputados de España, en una apuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por renovar su compromiso de diálogo con los independentistas en medio de las negociaciones que lleva a cabo para mantenerse en La Moncloa.



Con la elección de Batet al frente del Congreso y de la jueza feminista Pilar Llop al frente del Senado, así como la jura de los diputados y senadores, comenzó un nuevo período legislativo y se activó el plazo para que el rey Felipe VI ponga en marcha el proceso de consultas para formar gobierno.



No obstante, todavía existe una gran incertidumbre acerca de si Sánchez logrará la abstención de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo voto es decisivo para que el gobierno de coalición pactado con Unidas Podemos vea la luz.



Con todo en el aire, la reelección de Sánchez todavía no tiene fecha y es probable que se retrase más allá del plazo previsto inicialmente, que era antes de Navidad.



Batet cree que habrá acuerdo ya que "no hay otra opción" y ERC "no puede dilatar tanto los plazos", según confió a Telam una fuente de su entorno.



Por el momento, como era de esperar debido a la aritmética parlamentaria, Batet se impuso en segunda votación con 166 votos a favor frente a los 140 que recibió la conservadora Ana Pastor, a quien sucedió en el cargo tras las elecciones de abril de este año.



La diputada barcelonesa, de 46 años, fue propuesta por el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez para presidir el nuevo parlamento surgido de las elecciones del pasado 10 de noviembre, que arrastra tensiones exacerbadas de la anterior legislatura, que ya estuvo marcada por la entrada de la extrema derecha y los problemas derivados del conflicto secesionista catalán.



Antes de convertirse en la tercera autoridad del Estado, Batet ocupó el cargo de ministra de Política Territorial cuando Sánchez llegó al poder en junio de 2018, por medio de la moción de censura que desbancó al conservador Mariano Rajoy.



La catalana es una figura referente de los socialistas catalanes y su papel fue clave para modelar -y también moderar- la postura del PSOE con respecto al conflicto de Cataluña.



Entre sus apuestas está la de avanzar en una reforma constitucional que reconozca la región de Cataluña como nación y que España es un país "plurinacional".



En su primer discurso tras renovar el cargo, Batet defendió la necesidad de diálogo y respeto entre las fuerzas políticas de un parlamento que está aun más fragmentado y polarizado, después de que el partido ultraderechista Vox se convirtiera en tercera fuerza y los independentista y anticapitalistas de la CUP entraran con dos diputados.



El primer desafío de Batet fue la gestión de los juramentos de los diputados que, como estaba previsto, incluyó fórmulas muy imaginativas y provocadoras, especialmente por parte de los independentistas catalanes, que motivaron protestas por parte de los líderes de la derecha y la ultraderecha.



Los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -la primera fuerza independentista- acataron la Constitución "por la libertad de los/las presos/as políticos y hasta la constitución de la República Catalana, por imperativo legal".



Por su parte, los de Junts per Catalunya (JxC) usaron una fórmula reivindicativa del referendo de autodeterminación celebrado bajo prohibición el 1 de octubre de 2017, de la libertad de sus políticos presos y el derecho a regresar de los "exiliados", en referencia al ex presidente Carles Puigdemont y otros políticos.



Además de la presidencia, también se eligieron los miembros de la Mesa del Congreso, el órgano que gestiona la actividad parlamentaria, que está integrado por nueve miembros: la presidenta, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios.



La falta de acuerdos entre los partidos llevó a que Vox finalmente obtuviera una vicepresidencia, algo que se pretendía evitar. No obstante, la Mesa -que decide los proyectos que se debaten- tendrá mayoría progresista (seis contra tres). Entre los secretarios se destaca el argentino Gerardo Pisarello, del En Común Podem, quien ya ocupó el cargo en la anterior breve legislatura.